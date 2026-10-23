Ronda de Carabineros y Seguridad Publica deja a dos detenidos y más de 200 fiscalizaciones en Rengo.

Un operativo de seguridad desarrollado en la comuna de Rengo dejó dos personas detenidas, más de 200 controles vehiculares y de identidad, además de cerca de 20 infracciones al tránsito.

El procedimiento fue encabezado por personal de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Rengo, en coordinación con equipos de Seguridad Pública y con el apoyo de funcionarios de la Séptima Comisaría de Control de Orden Público (COP).

Durante el despliegue también se cursaron dos infracciones por consumo de alcohol en la vía pública, como parte de las acciones de fiscalización efectuadas en distintos puntos de la comuna.