Segundo día de formalización por robo de cobre: Fiscalía busca prisión preventiva para 17 imputados

A las 09:00 horas de este viernes se reanudó la audiencia de formalización contra los imputados por su presunta participación en una organización criminal dedicada al robo de cobre, que habría afectado a empresas como Codelco y Transelec, entre otras víctimas.

La jornada estuvo marcada por los argumentos de la Defensoría Penal Pública y los abogados particulares, quienes buscaron impedir que se decretara la prisión preventiva para los 17 imputados restantes, medida cautelar solicitada por el Ministerio Público debido al presunto rol de liderazgo y jefatura que habrían ejercido al interior de la organización.

Cabe recordar que, durante la jornada del jueves, 43 de los 60 imputados quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arraigo nacional, firma mensual, arresto domiciliario parcial nocturno, prohibición de comunicarse entre ellos y prohibición de acercarse a la División El Teniente.

Argumentos de las defensas

Uno de los primeros puntos abordados durante la audiencia fue la posibilidad de incorporar a la formalización una querella presentada recientemente por la empresa CGE, que también habría sido víctima de uno de los hechos investigados. Al respecto, la jueza determinó que se le otorgaría la palabra en calidad de víctima para que manifestara si adhería a los argumentos expuestos por Transelec, considerando la extensión que ha alcanzado el proceso judicial.

Posteriormente, las defensas comenzaron a exponer sus argumentos para oponerse a la prisión preventiva solicitada para sus representados.

La Defensoría Penal Pública cuestionó la proporcionalidad de la medida cautelar respecto de sus cuatro imputados. Entre los argumentos planteados, indicó que a uno de ellos se le atribuirían cuatro hechos de un total de 34 investigados, los cuales, según sostuvo, no estarían debidamente acreditados.

Respecto de otros dos imputados, la defensa planteó que los hechos atribuidos no corresponderían al delito de robo, sino al de hurto, por lo que cuestionó la calificación jurídica de los cargos y la procedencia de la prisión preventiva.

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Esta postura también fue sostenida por otros abogados, quienes hicieron hincapié en la falta de antecedentes suficientes para establecer que sus representados conocían el origen ilícito de las especies que presuntamente habrían recibido o comercializado.

Además, las defensas cuestionaron la existencia de antecedentes calificados que permitieran acreditar la participación de sus representados en los hechos investigados, así como sostener que no se cumplirían los requisitos para considerar indispensable la prisión preventiva.

En el caso de Transelec, también se indicó durante los alegatos que los delitos denunciados que forman parte de esta investigación corresponden al año 2026, descartando que existan hechos formalizados en esta causa por robos que afectaran a la empresa durante 2024 y 2025.

Cuestionamientos por hechos vinculados a El Teniente

Otro de los puntos planteados por las defensas estuvo relacionado con los hechos que habrían afectado a la División El Teniente de Codelco.

En ese contexto, se cuestionó que el material sustraído proviniera directamente del interior de las instalaciones mineras. Según los argumentos expuestos, el cobre habría sido retirado desde un sector de los cerros de Coya donde la empresa estatal deposita desechos, lugar que, de acuerdo con lo señalado por las defensas, no contaría con medidas de seguridad.

Desde ese sector, el material habría sido trasladado mediante mulas y caballos, antecedente que fue utilizado para cuestionar la calificación de los hechos como robo y sostener que corresponderían a hurto.

Destacar que estos planteamientos forman parte de los argumentos presentados por las defensas y deberán ser analizados por el tribunal al momento de resolver las medidas cautelares.

Organización habría recaudado $650 millones

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el marco de la investigación, la organización habría recaudado al menos $650 millones únicamente por concepto de cobre sustraído.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los 17 imputados que, según la tesis del Ministerio Público, habrían cumplido funciones de liderazgo y jefatura dentro de la estructura delictual. Los cargos que se les atribuyen incluyen asociación delictiva, robo en lugar no habitado, receptación, lavado de activos y sustracción de especies desde bienes nacionales de uso público.

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La organización habría sido liderada por un ex funcionario de Carabineros, identificado con las iniciales L.P.S.M, quien fue dado de baja de la institución en 2023 en el contexto de una causa vinculada a la receptación de cobre robado.

La audiencia de este viernes se extendió hasta cerca de las 17:30 horas.

Finalmente, el tribunal determinó que la resolución sobre el futuro procesal de los 17 imputados para quienes se solicitó prisión preventiva será comunicada este sábado, a partir de las 10:00 horas.