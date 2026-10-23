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Senador Castro y Cecilia Bolocco encabezan conversatorio sobre cáncer de mama en la Universidad de O’Higgins

El encuentro permitió reunir la experiencia clínica de los especialistas con las inquietudes de las asistentes, en una jornada que puso el acento en la necesidad de avanzar desde la sensibilización hacia medidas concretas que favorezcan el diagnóstico temprano y la atención oportuna de las mujeres de la región. 

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El auditorio de la Universidad de O’Higgins, en Rancagua, reunió a organizaciones de mujeres, pacientes, autoridades políticas y académicas en el conversatorio “Prevenir está en tus manos, hablemos sobre cáncer de mama”, encabezado por el senador por la región de O’Higgins y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, junto a la presidenta de Fundación CARE, Cecilia Bolocco.

La actividad, realizada en el marco del mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, puso sobre la mesa las preocupantes cifras de mortalidad que registra la región, las dificultades de acceso a exámenes en sectores rurales y la necesidad de fortalecer la detección temprana de una enfermedad que sigue cobrando vidas.

En ese contexto, el senador Castro anunció que la problemática será abordada durante las próximas semanas en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, con la participación de autoridades sanitarias y especialistas. “Hemos concordado citar a la Comisión de Salud durante las próximas semanas, donde, en comparecencia de la ministra del ramo, Cecilia Bolocco y los expertos en cáncer, abordemos definitivamente cómo salimos al paso de este flagelo de manera mucho más proactiva, intervencional, frente a la dramática cifra que tenemos no solo en O’Higgins, sino en todo el país”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, Cecilia Bolocco advirtió sobre la evolución de la mortalidad por esta enfermedad en la región y la urgencia de adoptar medidas conjuntas. “Aquí, en el año 2024, las muertes por cáncer de mama se duplicaron en relación con el 2001. Por lo tanto, las medidas debemos tomarlas tanto los privados como lo público”, señaló.

La presidenta de Fundación CARE también destacó el trabajo conjunto con el senador Castro para avanzar en el acceso oportuno a la atención médica. “Venimos a hacer un llamado de urgencia para trabajar en conjunto”, enfatizó, tras plantear la necesidad de garantizar un acceso real al diagnóstico y tratamiento de las mujeres que lo requieran.

O’Higgins entre las regiones con mayor mortalidad

Uno de los antecedentes más preocupantes fue expuesto por el doctor Pablo Garrido, jefe del Departamento de Oncología del Hospital Regional Franco Ravera Zunino, quien señaló que O’Higgins ocupa el tercer lugar nacional en mortalidad por cáncer de mama. “Lamentablemente, actualmente somos la tercera región en donde hay mayor mortalidad en el país. Eso claramente son cifras alarmantes”, manifestó.

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El especialista advirtió que, si bien Rancagua cuenta con mayor disponibilidad de mamografías y ecografías mamarias, la situación es más compleja en las comunas apartadas y zonas rurales. “Ahí es donde tenemos que hacer campañas para que justamente las personas puedan acceder a esta tecnología, ya sea en sus hospitales de base, San Fernando, Santa Cruz, o justamente hacer operativos con clínicas que también es válido”, explicó.

En la misma línea, la doctora Militza Petric, cirujana oncóloga de mama de Clínica Universidad de los Andes, recalcó que el diagnóstico precoz resulta fundamental, considerando que la enfermedad puede desarrollarse sin presentar síntomas. “La gracia de hacer, por ejemplo, la mamografía es llegar a tiempo”, afirmó, junto con recomendar que las mujeres se realicen este examen desde los 40 años, incluso cuando no presenten señales de alerta, y consulten anticipadamente si existen antecedentes familiares u otros factores de riesgo.

La especialista también destacó los avances en los tratamientos disponibles, señalando que el cáncer de mama detectado en etapa inicial presenta altas posibilidades de curación.

La jornada contó además con la participación de Paula Irles, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la Universidad de O’Higgins, quien abordó el papel de la institución en la generación de conocimiento y su contribución a los desafíos sanitarios de la región.

Desde esa perspectiva, destacó la importancia de la investigación y del trabajo que desarrolla la UOH así como la disposición de la universidad para facilitar sus espacios a encuentros que acerquen la información científica y la prevención a la ciudadanía.

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