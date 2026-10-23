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Deportes Limache se enfrentará a U. Concepción por la fecha 25

U. Concepción y Deportes Limache se miden en el estadio Huachipato-CAP Acero el domingo 25 de octubre a las 20:00 horas y Claudio Díaz Mera es el elegido para dirigir el partido.

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Por la fecha 25 del campeonato chileno, Deportes Limache y U. Concepción se enfrentan el domingo 25 de octubre desde las 20:00 horas, en el estadio Huachipato-CAP Acero.

Así llegan U. Concepción y Deportes Limache

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción terminó con un empate en 1 frente a Cobresal en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 3 oportunidades. Recibió 7 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

En la fecha pasada, Deportes Limache finalizó con un empate 2-2 ante Palestino. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 6 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Deportes Limache sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (6 PG – 5 PE – 13 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 10 PP).

El encuentro será supervisado por Claudio Díaz Mera, el juez encargado.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
6 Deportes Limache 34 24 10 4 10 8
15 U. Concepción 23 24 6 5 13 -22

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Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Colo Colo: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Audax Italiano: 2 de noviembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Concepción y Deportes Limache, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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