Deportes Limache se enfrentará a U. Concepción por la fecha 25

Por la fecha 25 del campeonato chileno, Deportes Limache y U. Concepción se enfrentan el domingo 25 de octubre desde las 20:00 horas, en el estadio Huachipato-CAP Acero.
Así llegan U. Concepción y Deportes Limache
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno
U. Concepción terminó con un empate en 1 frente a Cobresal en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 3 oportunidades. Recibió 7 goles y sumó 4 a favor.
Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno
En la fecha pasada, Deportes Limache finalizó con un empate 2-2 ante Palestino. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 6 tantos.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Deportes Limache sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (6 PG – 5 PE – 13 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 10 PP).
El encuentro será supervisado por Claudio Díaz Mera, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|54
|24
|17
|3
|4
|23
|2
|Universidad de Chile
|45
|24
|13
|6
|5
|22
|3
|U. Católica
|42
|23
|13
|3
|7
|17
|6
|Deportes Limache
|34
|24
|10
|4
|10
|8
|15
|U. Concepción
|23
|24
|6
|5
|13
|-22
Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 26: vs Colo Colo: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 26: vs Audax Italiano: 2 de noviembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Concepción y Deportes Limache, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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