Universidad de Chile vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno

Universidad de Chile enfrentará a Everton, en el marco de la fecha 25 del campeonato chileno, el próximo lunes 26 de octubre a partir de las 18:00 horas, en el estadio el Teniente.
Así llegan Universidad de Chile y Everton
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno
Universidad de Chile viene de vencer a Ñublense con un marcador de 6-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 15.
Últimos resultados de Everton en partidos del campeonato chileno
Everton viene de derrotar a D. La Serena con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 12 goles y le han convertido 5 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el segundo puesto con 45 puntos (13 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG – 6 PE – 7 PP).
Universidad de Chile enfrentará en la siguiente jornada a U. Católica, en lo que será una nueva edición del clásico universitario. El encuentro tendrá lugar en el estadio Claro Arena y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 17:15 (hora Argentina).
Franco Jimenez Lazo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|54
|24
|17
|3
|4
|23
|2
|Universidad de Chile
|45
|24
|13
|6
|5
|22
|3
|U. Católica
|42
|23
|13
|3
|7
|17
|4
|Everton
|39
|24
|11
|6
|7
|13
|5
|Palestino
|37
|24
|11
|4
|9
|3
Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 26: vs U. Católica: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 26: vs Cobresal: 1 de noviembre – 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Horario Universidad de Chile y Everton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
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