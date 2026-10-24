Cerca de 300 catequistas de Cardenal Caro participaron en encuentro de formación

Cerca de 300 catequistas del Decanato Cardenal Caro se dieron cita el sábado 17 de octubre en la parroquia San Nicolás de Tolentino de La Estrella, para participar en un encuentro de formación destinado a fortalecer su servicio evangelizador y renovar su compromiso con el anuncio de Jesucristo.

La jornada, que cada año se desarrolla en una parroquia diferente del decanato, reunió a sacerdotes y catequistas de distintas comunidades en torno al lema “Catequistas sembradores del Evangelio”, destacando la importancia de la formación permanente para acompañar y transmitir la fe en las comunidades cristianas.

El padre Alejandro Fredes, párroco de La Estrella y asesor decanal de la catequesis, valoró la continuidad de esta iniciativa, que permite a los catequistas compartir experiencias, profundizar en su vocación y renovar las motivaciones que sostienen su misión pastoral.

La actividad comenzó a las 8:00 horas con un desayuno compartido, acompañado de cantos y dinámicas de integración. Posteriormente, a las 10:00 horas, monseñor Guillermo Vera presidió la Eucaristía, momento central del encuentro, que permitió a los participantes reunirse en torno al Señor y fortalecer su compromiso con la Iglesia.

Formación para fortalecer la misión catequística

Después de la celebración eucarística, el padre Emilio Maldonado ofreció una formación sobre la Eucaristía. La reflexión invitó a profundizar en el significado de este sacramento para la vida cristiana y a reconocer su importancia en la labor de quienes acompañan a niños, jóvenes y adultos en el camino de la fe.

La programación también contempló espacios recreativos, un almuerzo comunitario y una presentación artística en la que las distintas parroquias compartieron canciones, representaciones y reflexiones. Esta instancia, denominada “fiesta del Reino”, permitió celebrar la diversidad de las comunidades y fortalecer los vínculos de fraternidad entre los agentes pastorales.

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Para el padre Alejandro Fredes, la jornada representó una oportunidad para vivir, disfrutar y profundizar la fe, renovando las fuerzas para continuar con entusiasmo la tarea de anunciar el Evangelio.

El encuentro concluyó con palabras de agradecimiento y una bendición final. Así, los cerca de 300 catequistas participantes regresaron a sus comunidades con el desafío de seguir siendo “sembradores del Evangelio”, llevando la alegría de Jesús y acompañando a sus comunidades en el crecimiento de la fe.