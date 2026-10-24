Cuando sobra información, el periodismo importa más

Internet, incluso antes de la pandemia, ya había transformado profundamente las formas de recibir, interpretar y crear información. Se trata de una revolución cultural que, por su magnitud, puede compararse con aquella iniciada hace más de cinco siglos por Gutenberg con la creación de la imprenta.

Las personas exigen cada vez más rapidez para conocer los hechos que les interesan, compartir sus opiniones y seguir los acontecimientos y sus consecuencias. Internet y la masificación de los teléfonos inteligentes han facilitado enormemente este proceso. Hoy, cualquier persona con un celular puede convertirse en testigo y difusor de una noticia.

Los medios de comunicación perdieron hace tiempo el monopolio de la información. Existen millones de fuentes, plataformas y cuentas que compiten por nuestra atención, entregándonos a cada instante una cantidad de contenidos difícil de procesar en su totalidad.

Pero es precisamente en medio de esta superabundancia informativa donde el periodismo profesional adquiere una importancia fundamental.

Porque una cosa es difundir información y otra muy distinta es hacer periodismo. Comprobar los hechos, contrastar las fuentes, distinguir lo relevante de lo accesorio, explicar las consecuencias de los acontecimientos y entregar el contexto necesario para comprenderlos son tareas que no desaparecen con los avances tecnológicos. Por el contrario, se vuelven cada vez más necesarias.

La proliferación de noticias falsas, rumores y contenidos manipulados ha profundizado este desafío. A ello se suma la inteligencia artificial, capaz de generar imágenes, voces y textos que pueden confundirse con registros auténticos. Nunca había sido tan sencillo producir y distribuir contenidos, pero tampoco había sido tan necesario preguntarse quién los elaboró, con qué propósito y qué respaldo tienen.

En este escenario, los medios que contamos con estructuras profesionales tenemos una responsabilidad todavía mayor. No basta con reivindicar nuestra trayectoria ni con afirmar que entregamos información veraz. La confianza de los lectores debe ganarse todos los días, con cada noticia publicada, con cada dato comprobado y también con la disposición a reconocer y corregir nuestros errores.

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En El Rancagüino hemos sido testigos directos de esta transformación. Nuestro sitio web, www.elrancaguino.cl, ha alcanzado cerca de dos millones de visitantes mensuales, mientras nuestras audiencias digitales han experimentado un crecimiento que nos ha llevado a casi triplicar nuestras propias marcas de alcance. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en espacios fundamentales para llegar a nuevos lectores y mantener el vínculo con nuestra comunidad.

Estas cifras reflejan un cambio profundo en la manera en que las personas acceden a las noticias y en las posibilidades que hoy tiene un medio regional para ampliar su alcance. Pero también nos recuerdan que detrás de cada visita, cada lectura y cada interacción hay una persona que busca informarse y que deposita, en mayor o menor medida, su confianza en lo que publicamos.

El crecimiento de las audiencias, sin embargo, no puede ser un objetivo aislado. La rapidez es importante, especialmente cuando ocurren hechos que afectan directamente a nuestra comunidad, pero nunca puede convertirse en una excusa para sacrificar el rigor. Llegar primero pierde todo sentido si lo que entregamos no es correcto. Del mismo modo, alcanzar miles o millones de personas solo tiene verdadero valor si nuestra labor contribuye a que estén mejor informadas.

Durante más de un siglo hemos acompañado la historia de nuestra región, primero desde las páginas impresas y ahora también a través de las múltiples plataformas digitales. Han cambiado las herramientas, los hábitos de lectura y las formas de relacionarnos con nuestras audiencias. Lo que no puede cambiar es el compromiso con los hechos y con el derecho de nuestra comunidad a estar bien informada.

Las cuentas en redes sociales de los diarios de todo el mundo, así como el crecimiento de sus plataformas digitales, demuestran que los medios tradicionales siguen teniendo un espacio relevante en esta nueva realidad. Pero ese lugar no está asegurado por la historia ni por la costumbre: se sostiene en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia, de innovar sin abandonar los principios y de comprender que la tecnología es una herramienta al servicio de la información, no un reemplazo de la responsabilidad periodística.

Porque en un mundo donde prácticamente cualquiera puede publicar, la verdadera diferencia no está solamente en quién informa más rápido ni en quién consigue más visualizaciones, sino en quién es capaz de entregar información en la que se pueda confiar.

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Cambia el formato, no la esencia del periodismo.

Luis Fernando González

Subdirector