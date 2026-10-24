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D. Antofagasta se enfrentará ante Curicó Unido por la fecha 29

Curicó Unido se mide ante D. Antofagasta en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan mañana a las 17:30 horas. El partido será supervisado por Cristián Droguett Valenzuela.

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Mañana desde las 17:30 horas, D. Antofagasta jugará con Curicó Unido en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan, por la fecha 29 del campeonato 2026.

Así llegan D. Antofagasta y Curicó Unido

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta llega con resultado de empate, 0-0, ante Dep. Santa Cruz. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Curicó Unido y Deportes Iquique, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Curicó Unido se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el quinto puesto con 45 puntos (12 PG – 9 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG – 10 PE – 11 PP).

Cristián Droguett Valenzuela es el árbitro designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
5 D. Antofagasta 45 28 12 9 7 21
13 Curicó Unido 31 28 7 10 11 -16

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Fecha y rival de D. Antofagasta en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Magallanes: 31 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Curicó Unido en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Deportes Temuco: 30 de octubre – 21:15 (hora Argentina)
Horario D. Antofagasta y Curicó Unido, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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