Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Por la fecha 29, D. Copiapó recibirá a Dep. Santa Cruz

Toda la previa del duelo entre D. Copiapó y Dep. Santa Cruz. El partido se juega en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla hoy a las 17:30 horas. Será arbitrado por José Cabero Rebolledo.

Comparte esta noticia

Anuncios

D. Copiapó tendrá hoy como rival a Dep. Santa Cruz, a las 17:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por la fecha 29 del campeonato 2026.

Así llegan D. Copiapó y Dep. Santa Cruz

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Unión Española. En 3 partidos ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

En la jornada anterior, Dep. Santa Cruz igualó 0-0 el juego frente a D. Antofagasta. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 40 puntos (11 PG – 7 PE – 10 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (4 PG – 11 PE – 13 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es José Cabero Rebolledo.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
8 D. Copiapó 40 28 11 7 10 1
14 Dep. Santa Cruz 23 28 4 11 13 -14

Anuncios
Fecha y rival de D. Copiapó en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Santiago Wanderers: 1 de noviembre – 12:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Dep. Santa Cruz en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Rangers: 31 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario D. Copiapó y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Racing Santander y Espanyol
6 minutos hace
EN VIVO: Coventry City y Fulham juegan segundo tiempo con empate 0-0
6 minutos hace
EN VIVO: ¡Ya se juega la etapa complementaria! Arsenal vence a Everton por 1-0
6 minutos hace
EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Racing Santander y Espanyol
6 minutos hace
EN VIVO: Coventry City y Fulham juegan segundo tiempo con empate 0-0
6 minutos hace
Anuncios
798310_0
Deportes Temuco recibirá a San Marcos por la fecha 29
797183_0
U. Católica quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas
Anuncios
797189_0
O’Higgins se enfrenta ante la visita Cobresal por la fecha 25
santacruz
Santa Cruz va por la hazaña a una cancha donde nunca le ha ido bien
798313_0
Se enfrentan D. Puerto Montt y U. San Felipe por la fecha 29
798314_0
San Luis quiere mantenerse en la punta del campeonato
Anuncios
797184_0
D. La Serena y D. Concepción se miden por la fecha 25
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 24 DE OCTUBRE
laicos de rancagua
Laicos de Rancagua reflexionan sobre desafíos de la Iglesia
Vista de Pompeya, sepultada por la erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79. Foto Amalia González. EFE
Pompeya y Herculano: las nuevas pistas que cuestionan la fecha de la erupción del Vesubio
el zapal
Familias de Chépica peregrinaron al santuario de El Zapal
jose Vergara
Padre José Vergara celebró 25 años de sacerdocio
Anuncios
1 detenidos rengo
Ronda de Carabineros y Seguridad Publica deja a dos detenidos y más de 200 fiscalizaciones en Rengo.
1 cobre
Segundo día de formalización por robo de cobre: Fiscalía busca prisión preventiva para 17 imputados
rancagua lautaro
Deportes Rancagua inicia su camino en la liguilla como visitante
TOP Rancagua
Condenan a 15 años de presidio a autor de homicidio ocurrido en Rancagua
Anuncios
TGR
TGR aplica facilidades de pago a deudores CAE, MiPymes y personas naturales
797182_0
Universidad de Chile vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
797188_0
Deportes Limache se enfrentará a U. Concepción por la fecha 25
798317_0
D. Antofagasta se enfrentará ante Curicó Unido por la fecha 29
797185_0
Colo Colo está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Palestino
conversatorio UOH 1
Senador Castro y Cecilia Bolocco encabezan conversatorio sobre cáncer de mama en la Universidad de O’Higgins
Daños en cultivos agrícolas de O’Higgins por las lluvias y granizadas de octubre
Granizadas y lluvias dañan cultivos en O’Higgins: Agricultura prepara catastro de pérdidas
NOTA 4.1
Emma Arenas, talento olivarino que destaca en la gimnasia