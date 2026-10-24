Danza regional celebró la historia y la identidad de Rancagua

Con talento, movimiento y emoción, el Teatro Regional Lucho Gatica fue escenario de “Rancagua: Un día, mil historias”, un encuentro artístico que congregó a diversas academias y agrupaciones de la Región de O’Higgins para celebrar el Día Nacional de la Danza, conmemorado cada 19 de octubre.

La actividad, organizada por la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, en conjunto con la Mesa de Danza de la Región de O’Higgins, convirtió el escenario en un espacio de expresión artística y rescate de la memoria colectiva, destacando el aporte de bailarines, coreógrafos, academias y agrupaciones que mantienen viva esta disciplina en la zona.

La propuesta tuvo como eje central la historia de Rancagua, una ciudad que despierta cada día al ritmo de sus habitantes, sus tradiciones y las transformaciones que han marcado su desarrollo.

A través de la danza, los participantes representaron distintos momentos de su identidad, desde sus raíces históricas hasta los procesos culturales que han contribuido a configurar la sociedad actual.

Entre las agrupaciones que estuvieron en escena, están: Agrupación Folclórica Voces del Challay, Escuela de Ballet Parroba, Academia de Ballet Danza Estudio, Umbral Estudio de Danza Victoria Lagos, Ximena Franco Estudio de Danza, Escuela de Danza Ana María Palominos, Estudio de Danza Paul Canales, Academia Michely Corral, Compañía de Danza Sol de América y Academia de Baile Danca Rancagua.

Una ciudad contada a través de la danza

Ximena Franco, integrante de la Mesa de Danza de la Región de O’Higgins, explicó que la iniciativa buscó unir la conmemoración del Día Nacional de la Danza con la historia y la identidad de Rancagua, en un mes especialmente significativo para la ciudad.

“Esto fue como una celebración de lo que es Rancagua, principalmente, pero enfocado al Día Nacional de la Danza”, señaló, precisando que la propuesta también respondió al interés de representar a la capital regional a través de una obra que recogiera su pasado y su realidad contemporánea.

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Franco destacó que, la puesta en escena abordó el despertar de la ciudad y el movimiento cotidiano de sus habitantes, incorporando una mirada que fue más allá de los espacios físicos y las construcciones materiales.

En ese sentido, sostuvo que Rancagua posee una identidad compartida que se expresa en la historia, las experiencias y el sentido de pertenencia de quienes viven en ella. Una dimensión que, según explicó, también fue llevada al escenario mediante la interpretación de distintos pasajes de la vida local.

La obra incorporó, además, referencias a los procesos migratorios y al encuentro entre culturas, mostrando cómo la llegada de personas de distintos orígenes ha contribuido a transformar las costumbres y enriquecer la identidad de la ciudad.

“Es como histórico, pero a la vez lo que está pasando en el presente”, expresó la miembro de la Mesa de Danza, sintetizando el propósito de una propuesta que vinculó la memoria de Rancagua con las experiencias que hoy dan forma a su comunidad.

De esta manera, “Rancagua: Un día, mil historias” no solo permitió visibilizar el trabajo de las agrupaciones y academias de danza de la región, sino que también reivindicó el valor del arte como una herramienta para preservar la memoria, fortalecer la identidad local y transmitir, mediante el movimiento, las historias que unen a una ciudad con sus habitantes.