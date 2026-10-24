Deportes Rancagua cayó en Buin y en la revancha se tendrá que jugar todo para llegar a la final de la liguilla

Una dura caída sufrió en el inicio de la liguilla del ascenso al profesionalismo el conjunto de Deportes Rancagua. El equipo que dirige Ítalo Pinochet fue derrotado 3-1 por Lautaro de Buin, marcador que sin duda duele porque, de cara a la revancha, el «Depo» estará muy condicionado y obligado a emparejar la serie para conseguir el cupo a la final.

Pese a abrir el marcador por intermedio de Alejandro Zúñiga en el 9′, Rancagua no pudo contener los embates del «Toqui» que, con el paso de los minutos, encontró acciones de gol y concreción. El empate parcial llegó poco antes de culminar la primera parte, ya que en el 37′ Gustavo Luarte colocó el 1-1.

En el complemento, y pese a las modificaciones, el «Depo» no logró reaccionar y eso lo aprovechó el conjunto dirigido técnicamente por Carlos Encinas.

En el 59′, José Luis Silva colocó la ventaja para los aurinegros, y en el 76′, Pablo Ibáñez estableció el 3-1 definitivo.

Cabe consignar que, en el 81′, el cuadro dueño de casa sufrió la baja por expulsión de David Quiroz.

Así, con dos goles de desventaja, Deportes Rancagua tendrá que darlo todo el próximo fin de semana en el estadio municipal Patricio Mekis para igualar la serie e intentar avanzar a la final de la liguilla de ascenso al profesionalismo.

Deportes Rancagua no pudo como visitante ante Lautaro y la próxima semana en casa está obligado a ganar por dos tantos para emparejar la serie. Foto: @terceraenfotos.

Ficha del partido

Lautaro de Buin (3): Jorge Pizarro, Benjamín Gómez, Eduardo Vidal, Mathias Gallardo, Diego Gaune, Erik Ottesen (84′, Álvaro López), José Luis Silva (84′, Joaquín Jara), Maximiliano Reyes, David Quiroz, Nicolás Watson, Pablo Ibáñez (90’+1′, Darko Guzmán). DT: Carlos Encinas.

Deportes Rancagua (1): Bastián Fuentes, Álvaro Arredondo, Lucas Espinoza, Lucianoo Iglesias (46′, Kevin Reyes), Williams Silva, Alejandro Zúñiga (46′, Francisco Escobar), Julio Zúñiga (78′, Ignacio Carreño), Martín Serrano (78′, Nicolás Ibarra), Benjamín Miranda, Camilo Leiton, Jorge Contreras. DT: Ítalo Pinochet.

Árbitros: Marcelo Villagra, Felipe Jiménez, Edgar Valero, Patricio Madrid.

Amonestados: Reyes, Quiroz, Gaune, Pizarro (LAU); Iglesias, Miranda (RAN).

Expulsado: 81′, David Quiroz (LAU).

Goles: 0-1, 9′, Zúñiga; 1-1, 37′, Luarte; 2-1, 59′, Silva; 3-1, 76′, Ibáñez.

Estadio: Lautaro, Buin.

Público: 600 espectadores, aproximadamente.