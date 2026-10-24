HORÓSCOPO DEL SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tendrás que posponer planes de vacaciones o escapadas de fin de semana ante la enfermedad de alguien de tu entorno. No será nada grave, pero sí lo suficientemente complicado como para buscar planes mucho más cercanos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El campo laboral o profesional te dará hoy grandes satisfacciones, especialmente si trabajas por tu cuenta en alguna actividad creativa. Las ideas fluirán con naturalidad y tendrás una óptima contrapartida económica.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Se inicia una temporada en la que deberías contactar con algunas personas con motivo de fiestas familiares. Evita las precipitaciones y no lo dejes para el último día, ponte ya a la tarea y disfrutarás mucho más de los reencuentros.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La tranquilidad de espíritu y las buenas noticias que te llegan te llevará a celebrar este fin de semana, aunque no es extraño que aparezcan problemas con el peso y necesites comenzar a controlarte para evitar males mayores.

LEO (23 julio-22 agosto).

Debes comenzar a centrarte en lo importante, en lo esencial y el fuerte influjo astral te ayudará a cambiar tu vida. Se avecinan buenas oportunidades, aprendizaje y excelentes ideas para conseguir el éxito, en cualquier ámbito de tu trayectoria vital.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Puedes sentir hoy la necesidad de encontrarte a solas contigo mismo, de aislarte de todos ante un ataque de melancolía que te apetecerá gestionar en calma. Tu paz interior se verá muy reforzada de cara a futuros retos.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Pasarás una jornada realmente buena en todos los ámbitos. Tu vida sentimental gozará de uno de sus mejores momentos, y profesionalmente, te sentirás valorado y motivado. No cometas excesos en tu alimentación.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Pese a que disfrutas de un gran momento sentimental y tu pareja te apoya en todo, pueden surgir hoy desavenencias bastante graves respecto a la tu familia política. Necesitas pactos para pasar página cuanto antes.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si tienes un viaje previsto para dentro de poco tiempo, ten mucho cuidado con los detalles, porque puedes olvidar algún documento necesario o extraviar algún objeto de importancia. Lo mejor será que haga una lista.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tus relaciones sociales estarán muy movidas durante todo el día; acudirás a actos, reuniones y cenas que te divertirán. Procura estar atento a los movimientos que se produzcan en tu entorno más íntimo, porque puedes recibir señales que te sorprenderán.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es ahora un buen momento para las lecturas y el aprendizaje, también el adecuado para tomar con fuerza las riendas de la salud e iniciar un régimen alimenticio sano y equilibrado, acompañado del correspondiente ejercicio.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te va a apetecer mejorar tu hogar y tu vida íntima. Vas a conseguir encerrarte en lo más hondo de tu espíritu y enriquecerte emocionalmente. Surgen oportunidades de romance pero también aventuras y devaneos. El trabajo lo llevas mejor de lo que esperabas.