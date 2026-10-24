Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Laicos de Rancagua reflexionan sobre desafíos de la Iglesia

Bajo el lema “Releyendo nuestra Iglesia”, representantes de distintas parroquias del Decanato de Rancagua dialogaron sobre los desafíos de la sinodalidad.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Escuchar, dialogar y construir juntos una Iglesia más participativa fueron los ejes del primer encuentro sinodal del decanato de Rancagua, titulado “Releyendo nuestra Iglesia”, realizado el pasado 17 de octubre en el Obispado de Rancagua.

La jornada reunió a cerca de 28 participantes, entre sacerdotes y laicos de distintas parroquias, quienes reflexionaron sobre la sinodalidad y los desafíos pastorales de la Iglesia. El encuentro fue moderado por el padre Luis Piña, coordinador de la Sinodalidad de la Diócesis de Rancagua.

Durante la actividad, los asistentes trabajaron en seis grupos a partir de preguntas orientadas a recoger inquietudes, propuestas y experiencias. El objetivo es elaborar una síntesis que permita definir un objetivo general para el trabajo pastoral de los laicos del decanato.

El padre Luis Piña explicó que esta primera instancia busca motivar a las comunidades a asumir un papel activo en la construcción de una Iglesia sinodal. Tras sistematizar las respuestas, las conclusiones serán presentadas al consejo laical del decanato, para continuar el diálogo y avanzar hacia una propuesta construida desde las propias comunidades.

Trabajo en toda la diócesis

La iniciativa forma parte de un proceso más amplio que busca involucrar progresivamente a los seis decanatos de la diócesis. El próximo encuentro está previsto para el 21 de noviembre en el decanato Purísima, donde se replicará la metodología de escucha y reflexión.

La experiencia también recoge el camino desarrollado en el decanato Santa Rosa, donde 87 personas finalizaron recientemente una formación en sinodalidad y recibieron su certificación del Centro de Espiritualidad Ignaciana. Allí, el trabajo conjunto permitió establecer objetivos para los próximos tres años.

Anuncios

La meta es que cada decanato elabore sus propios objetivos a partir de las voces de sus comunidades. Posteriormente, estos aportes serán entregados a la Vicaría Pastoral para avanzar hacia una propuesta diocesana común.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Espanyol visita a Racing Santander por la fecha 10
9 minutos hace
Arsenal va en busca de un triunfo ante Everton para trepar a la punta
9 minutos hace
Se enfrentan Coventry City y Fulham por la fecha 8
13 minutos hace
Espanyol visita a Racing Santander por la fecha 10
9 minutos hace
Arsenal va en busca de un triunfo ante Everton para trepar a la punta
9 minutos hace
Anuncios
797184_0
D. La Serena y D. Concepción se miden por la fecha 25
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 24 DE OCTUBRE
Anuncios
797186_2
Huachipato empató 1-1 en su visita a Audax Italiano
deportes rengo
Rengo y General Velásquez retoman la Segunda División con la misión de sumar
estudio2
Noticiero El Rancagüino TV, semana del 17 al 23 de octubre.
el zapal
Familias de Chépica peregrinaron al santuario de El Zapal
Anuncios
1 cobre
Segundo día de formalización por robo de cobre: Fiscalía busca prisión preventiva para 17 imputados
rancagua lautaro
Deportes Rancagua inicia su camino en la liguilla como visitante
TOP Rancagua
Condenan a 15 años de presidio a autor de homicidio ocurrido en Rancagua
: El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, aseguró que el objetivo es que la lista de espera del RND quede en cero.
Registro Nacional de Discapacidad busca reducir tiempos de espera y lista pendiente
797182_0
Universidad de Chile vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
797188_0
Deportes Limache se enfrentará a U. Concepción por la fecha 25
Anuncios