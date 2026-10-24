¿Por qué nos da miedo la inteligencia artificial? La historia detrás del nuevo monstruo tecnológico

La inteligencia artificial (IA) despierta fascinación por sus posibilidades, pero también temor ante la idea de que las máquinas puedan llegar a superar a las personas, reemplazarlas en sus trabajos o incluso escapar de su control. Aunque estos escenarios parecen propios de la ciencia ficción, el miedo que provocan tiene raíces mucho más antiguas.

Desde los oráculos de la antigua Grecia hasta los monstruos que hoy dominan el cine y la literatura, las sociedades han proyectado sus inquietudes en figuras capaces de desafiar el orden conocido. Para el historiador español Marcos Fernández, la inteligencia artificial representa una nueva expresión de ese fenómeno: un desarrollo tecnológico que obliga a reconsiderar los límites entre lo humano y lo artificial.

“Los monstruos que nos acechan, ayer y hoy, fueron y serán siempre un reflejo de nosotros mismos y nos muestran la forma en que cada época ha retratado sus temores más profundos”, sostiene Fernández García, historiador graduado por la Universidad de Oviedo, en una entrevista con EFE.

Especializado en historia moderna, el investigador aborda estos temas en su ensayo La oscuridad de la razón, donde recorre la historia del miedo y sus representaciones, desde las creencias religiosas y las supersticiones hasta los referentes de la cultura popular contemporánea.

¿Podría la Inteligencia Artificial convertirse en un monstruo tecnológico capaz de reemplazar a los seres humanos? Muchas personas lo consideran posible. Foto: l abidal- 123RF

El miedo a los replicantes y la pérdida de nuestra identidad

“El miedo aparece como una constante histórica que atraviesa religiones, mitologías, folclore y supersticiones, y define, todavía hoy, cómo nos relacionamos con el mundo. Nuestra razón no elimina los temores, sino que los moldea, los amplifica y les da nuevas formas”, explica Fernández.

En el caso de la inteligencia artificial, una de las imágenes más representativas de ese temor es la del replicante, el ser artificial de la película Blade Runner que se asemeja a los humanos y cuestiona las diferencias entre ambos.

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La posibilidad de que una máquina llegue a reproducir capacidades humanas plantea preguntas sobre la conciencia, el alma y la libertad. Si las personas se distinguen de las máquinas por poseer una vida interior, ¿qué ocurriría si los avances tecnológicos pusieran en duda esa frontera?

“Si bien la diferencia entre las personas y las máquinas humanoides está clara gracias a la existencia de categorías anímicas —el alma, la conciencia—, estos argumentos también pueden ser rebatidos con facilidad”, afirma el historiador.

Fernández señala que algunos planteamientos deterministas equiparan los procesos mecánicos de la inteligencia artificial con los del cerebro humano y consideran que el aprendizaje automático presenta similitudes con el aprendizaje de las personas.

Esta comparación, advierte, puede cuestionar nuestra percepción de la libertad y generar una crisis de identidad.

“Esta crisis identitaria nos genera un terror imposible de calmar, pues aparte de poner en duda la condición humana, revela la creación de un potencial arma de doble filo que podría destronarnos de nuestra preponderante posición como seres principales en la cadena evolutiva”, sostiene.

Algunas personas perciben a la Inteligencia Artificial como un ente amenazante, capaz de cobrar conciencia de sí mismo y terminar destruyendo o esclavizando a los seres humanos. Foto: Magnific-Freepik.

¿La verdadera amenaza está en las máquinas o en quienes las utilizan?

Pese a estos temores, el historiador considera que la preocupación no debería centrarse únicamente en una eventual rebelión de las máquinas, como las que ha retratado Hollywood.

A su juicio, también es necesario observar cómo las personas utilizan estas tecnologías y cuáles pueden ser sus consecuencias sociales y económicas.

La sustitución de trabajadores por máquinas y robots, junto con la reducción de puestos de trabajo asociada a la incorporación de sistemas que permiten disminuir costos, figura entre los riesgos que Fernández considera cada vez más plausibles.

El investigador recuerda que los monstruos tradicionales representaban aquello que se percibía como diferente de lo humano. La inteligencia artificial, en cambio, plantea una inquietud distinta: la posibilidad de que un sistema artificial llegue a desarrollar capacidades cognitivas e intelectuales que se consideren comparables o superiores a las de las personas.

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“La IA-Monstruo cuenta con una capacidad de aprendizaje y una velocidad de procesamiento infinitamente superior a la humana, una verdad que, a diferencia de los monstruos del pasado, no depende del nivel de superstición del oyente, sino de datos contrastados y de evidencia científica”, señala Fer