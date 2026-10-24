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Ñublense quiere romper su racha negativa y ganar frente a Coquimbo Unido

Coquimbo Unido se mide ante Ñublense en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún mañana a las 12:30 horas. El partido será supervisado por Héctor Jona Gamboa.

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Mañana desde las 12:30 horas, Ñublense jugará con Coquimbo Unido en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la fecha 25 del campeonato chileno.

Así llegan Ñublense y Coquimbo Unido

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense recibió un duro golpe y cayó 0 a 6 ante su rival Universidad de Chile. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 14 goles y ha marcado 2.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido llega triunfante luego de ver caer a Colo Colo con un marcador 5-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (9 PG – 5 PE – 10 PP).

Héctor Jona Gamboa es el árbitro designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
8 Coquimbo Unido 32 24 9 5 10 2
10 Ñublense 32 24 8 8 8 -9

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Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs O'Higgins: 31 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs U. La Calera: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Horario Ñublense y Coquimbo Unido, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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