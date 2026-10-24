O’Higgins afronta hoy una final ante Cobresal

O’Higgins de Rancagua se alista para recibir este sábado a las 20 horas a Cobresal en el estadio Codelco El Teniente, en un partido rotulado por el propio plantel rancagüino como vital para sus aspiraciones de permanencia.

Actualmente en la 13° posición con 27 puntos —dos por encima de los «Legionarios» y a cuatro unidades de la zona de descenso—, el conjunto celeste afronta este choque directo sabiendo que no existe margen de error.

En la previa, el atacante paraguayo Arnaldo Castillo, quien lidera la ofensiva del «Capo de Provincia» y regresa tras cumplir una fecha de suspensión, enfatizó la trascendencia del encuentro tanto para el plantel como para la hinchada. “Para nosotros es una final, lo vamos a jugar de esa manera. Es crucial para nosotros, para el club y para la hinchada”.

Reconociendo la incomodidad de la posición en la tabla, el goleador apuntó a la capacidad del equipo para salir adelante frente a un rival directo: “Estamos en una situación complicada, estamos conscientes de eso, pero es una oportunidad para demostrar lo que hemos estado haciendo en otros torneos”.

Respecto a la lectura táctica de Cobresal, Castillo advirtió sobre las virtudes del elenco minero y el trabajo específico realizado durante la semana para neutralizarlos. “Se caracterizan mucho por su juego de banda, por sus contraataques, nosotros queremos contrarrestar eso y lo hemos trabajado. No va a ser un partido fácil”, dijo.

Por su parte, el director técnico argentino Lucas Bovaglio reafirmó el carácter definitorio del compromiso y la obligación que recae sobre O’Higgins por ser dueño de casa. “Para nosotros es una final, y las finales como los clásicos hay que ganarlos… Sabemos que en esta recta final no podemos cometer errores, y lo del sábado es un partido muy importante, un partido clave, y tenemos que salir por la victoria ya que el único resultado que nos sirve es ganar”.

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Bovaglio analizó en detalle la propuesta que aguarda de Cobresal, caracterizando al rival como un equipo peligroso en la transición rápida: “Cobresal ataca directo, aprovecha pérdidas tuyas, contragolpes… en la necesidad de cosechar puntos, seguramente tratará de hacer un partido inteligente”.

Ante este escenario, el estratega dejó en claro que O’Higgins asumirá el protagonismo del cotejo, aun a riesgo de quedar expuesto en el retroceso. “Somos el equipo local, el que debe asumir la responsabilidad de ir en búsqueda de la victoria, sabiendo que el rival sale muy bien de contra golpe. Ese riesgo que tendremos que correr”, comentó.

Arnaldo Castillo, quien lidera la ofensiva del «Capo de Provincia» y regresa tras cumplir una fecha de suspensión. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Novedades en el plantel: altas y bajas para el duelo

En el aspecto médico y deportivo, el técnico confirmó que la interrupción del calendario permitió recuperar variantes en la citación. Jugadores como Miguel Brizuela, Luis Pavez y Felipe Ogaz han entrenado con normalidad y cuentan con altas probabilidades de integrar la nómina de concentrados. Por el contrario, el cuerpo técnico no podrá contar con Juan Leiva, Benjamín Rojas ni Joaquín Muñoz, quienes continúan marginados por lesión y están descartados para el enfrentamiento ante los nortinos.

Un probable 11 titular

Para este partido, el Capo podría alinear a Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela (Nicolás Garrido) y Leandro Díaz (Luis Pavez) en defensa; Tomás Avilés, Felipe Ogaz y Walter Bou en medio terreno; Ignacio Schor, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez en ataque.

En tanto, la visita, que no tendrá al suspendido Rodrigo Sandoval y al lesionado portero Matías Olguín, podría alinear a Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, José Tiznado, Aaron Astudillo y Antonio Castillo; Juan Fuentes, Felipe Villagrán, Julián Brea, César Yanis, Janpol Morales, y; Franco Frías.

Los árbitros designado para este encuentro estarán encabezados por Diego Flores, que será asistido por Manuel Marín, Joaquín Arrué y Reinerio Alvarado. En el VAR, en tanto, estará Nicolás Millas y Diego Gamboa.