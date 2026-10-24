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O’Higgins iguala ante Cobresal y deja escapar una victoria clave en casa

“Los Celestes” no lograron concretar más de un gol frente al elenco “minero”.

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En un intenso compromiso válido por la vigesimoquinta fecha de la Liga de Primera 2026, O’Higgins de Rancagua no logró sostener su ventaja inicial y terminó empatando 1-1 frente a Cobresal en el Estadio Codelco El Teniente.

Pese a dominar gran parte de las acciones, un bache futbolístico en el complemento le pasó la cuenta al «Capo de Provincia», que dejó escapar la oportunidad de sumar tres puntos fundamentales ante su gente y se mantiene comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones.

El encuentro comenzó con un marcado protagonismo del cuadro dueño de casa, que se adueñó tempranamente de la posesión del balón y se volcó en terreno rival buscando abrir la cuenta. Dicha tónica se mantuvo de manera inalterable durante los primeros treinta minutos, lapso en el que la escuadra celeste generó claras llegadas de peligro, aunque sin la fineza necesaria para concretar frente al pórtico forastero. En la vereda opuesta, el conjunto nortino optó por entregar la iniciativa y replegarse, apostando decididamente por hacer daño mediante los veloces contraataques comandados por Julián Brea y Steffan Pino.

La insistencia de los rancagüinos finalmente encontró su merecido premio en la recta final de la primera fracción. A los 40 minutos, Nicolás Garrido se impuso por los aires y conectó un certero cabezazo que venció la resistencia visitante, desatando el festejo en las tribunas con el 1-0 parcial. Tras la conquista, O’Higgins administró el balón con solvencia hasta el pitazo del descanso, cerrando una primera mitad en la que demostró una sólida superioridad futbolística sobre su adversario.

De más a menos

Para el complemento, el trámite ganó en paridad debido al adelantamiento de líneas de un Cobresal obligado a buscar el empate. Sin embargo, el ímpetu visitante no provocó un repliegue de los locales, quienes mantuvieron su vocación ofensiva en busca de estirar las cifras, generando un espectáculo de alto ritmo e ida y vuelta.

Fue en ese escenario donde la perseverancia del elenco «minero» rindió frutos: a los 65 minutos, tras la ejecución de un tiro de esquina, el espigado delantero Steffan Pino conectó un severo cabezazo para estampar el 1-1 y darle nueva vida a su equipo.

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En el crecimiento forastero resultó vital el ingreso de Janpol Morales, modificación que le permitió a la visita sumar mayor volumen ofensivo y acompañar de mejor manera las transiciones rápidas de Brea y Pino. Este pasaje le costó a O’Higgins perder el control del mediocampo, obligando a la banca celeste a disponer la entrada de Bryan Rabello para recuperar la tenencia del esférico e ir en busca del triunfo. Si bien los minutos finales fueron de dominio total para los dueños de casa, contando con múltiples remates que exigieron al guardameta Santander, la falta de finiquito y el bajón experimentado a mediados de la segunda etapa terminaron hipotecando la victoria local.

El próximo desafío

Con esta igualdad, ambas instituciones continúan estancadas en la zona baja de la clasificación general. O’Higgins se mantiene momentáneamente en la decimotercera ubicación con 28 unidades, por lo que no tiene margen de error de cara a la recta final del campeonato.

En la próxima jornada, el conjunto rancagüino volverá a ser local para recibir a Ñublense, en un duelo donde estará obligado a dejar los puntos en casa para alejarse de manera definitiva del fondo de la tabla.

Ficha del partido

O’Higgins (1): Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz (85’, Luis Pavez), Felipe Ogaz, Tomás Avilés (85’, Thiago Vecino), Ignacio Schor (73’, Bryan Rabello), Walter Bou (89’, Santiago Toloza), Bastián Yáñez (89’, Joaquín Tapia), Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Cobresal (1): Alejandro Santander, Guillermo Pacheco, Christian Moreno, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Antonio, Castillo, Juan Fuentes (80’, Aaron Astudillo), Benjamín Valenzuela (54’, Janpol Morales), Felipe Villagrán, Julián Brea, Steffan Pino (77’, Franco Frías). DT: Gustavo Huerta.

Árbitros: Diego Flores, Manuel Marín, Joaquín Arrue, Reinerio Alvarado.
VAR: Nicolás Millas, Diego Gamboa.
Goles: 1-0, 40’, Garrido. 1-1, 65’, Pino.
Amonestados: Pino, Brea, Fuentes (COB). Robledo (OHI).
Estadio: El Teniente, Rancagua.

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