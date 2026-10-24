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San Luis quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre San Luis y Recoleta. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Francisco Soriano Bascur.

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Desde las 17:30 horas, San Luis tendrá hoy como rival a Recoleta, en el partido que disputarán por la fecha 29 del campeonato 2026 en el estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Así llegan San Luis y Recoleta

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis logró un triunfo por 1-0 ante Magallanes. El equipo viene con una buena racha al vencer en 4 encuentros y está listo para dar un nuevo golpe. En estos partidos, ha logrado 7 goles frente a 1 en contra.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

Recoleta viene de caer derrotado 1 a 6 ante Cobreloa. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está puntero y alcanzó 53 puntos (15 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 41 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (11 PG – 8 PE – 9 PP).

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Francisco Soriano Bascur es el elegido para dirigir el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
4 Magallanes 46 29 13 7 9 1
6 Recoleta 41 28 11 8 9 -2

Fecha y rival de San Luis en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs San Marcos: 31 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Recoleta en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Deportes Iquique: 1 de noviembre – 15:00 (hora Argentina)
Horario San Luis y Recoleta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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