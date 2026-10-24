Santa Cruz va por la hazaña a una cancha donde nunca le ha ido bien

Este sábado por la tarde podría definirse quién será el equipo que descienda a la Segunda División. De darse ciertos resultados, Rangers podría caer a la tercera categoría del fútbol chileno y por eso lo que pueda hacer Santa Cruz en su visita a Copiapó es clave para su futuro en la categoría.

El cuadro unionista, que solo se separa de los talquinos por dos puntos, podría conseguir este sábado la combinación que lo deje tranquilo de cara a la última fecha. Una victoria en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde nunca ha ganado en 10 encuentros disputados, sería el golpe para sostenerse en la B. El partido, que será arbitrado por juez José Cabero y comenzará a las 17.30 horas.

En simultáneo en dos canchas

A la misma hora, en Talca, Rangers se jugará su última carta contra el sublíder Cobreloa. Si gana llegará con chances de salvación a la última fecha en Santa Cruz. De lo contrario, dependerá de otros marcadores para extender la agonía una semana más.

Y, en Puerto Montt, Unión San Felipe también quiere salir de todo peligro siempre y cuando derrote a los “Hijos del Temporal”.

Hoy –a dos partidos del término- en la tabla está Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe con 23, mientras que Rangers acumula 21.