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U. Católica quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

En la previa de U. La Calera vs U. Católica, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El árbitro designado será Cristián Garay Reyes.

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Por la fecha 25 del campeonato chileno, U. La Calera y U. Católica se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Así llegan U. La Calera y U. Católica

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera viene de empatar ante D. Concepción por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica viene de vencer a Palestino en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 10 goles y 7 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. La Calera se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 14 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (13 PG – 3 PE – 7 PP).

U. Católica protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Universidad de Chile, el clásico universitario. Este importante partido, cargado de historia, será el 1 de noviembre, a partir de las 17:15 (hora Argentina), en el estadio Claro Arena.

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El encargado de impartir justicia en el partido será Cristián Garay Reyes.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
4 Everton 39 24 11 6 7 13
16 U. La Calera 18 24 4 6 14 -21

Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Coquimbo Unido: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 28 de octubre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Horario U. La Calera y U. Católica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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