Santiago Wanderers visita a Unión Española por la fecha 29

Desde las 17:30 horas, Unión Española y Santiago Wanderers se enfrentan hoy, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK, por la fecha 29 del campeonato 2026.
Así llegan Unión Española y Santiago Wanderers
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026
Unión Española viene de vencer a D. Copiapó con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 3.
Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026
Santiago Wanderers viene de derrotar a Rangers con un marcador 4 a 1.
Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.
El local se ubica en el noveno puesto con 39 puntos (11 PG – 6 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 47 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (13 PG – 8 PE – 7 PP).
Francisco Gilabert Morales será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|San Luis
|53
|28
|15
|8
|5
|14
|2
|Cobreloa
|51
|28
|14
|9
|5
|21
|3
|Santiago Wanderers
|47
|28
|13
|8
|7
|15
|4
|Magallanes
|46
|29
|13
|7
|9
|1
|9
|Unión Española
|39
|28
|11
|6
|11
|-2
Fecha y rival de Unión Española en el próximo partido del campeonato 2026
- Fecha 30: vs U. San Felipe: 31 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Santiago Wanderers en el próximo partido del campeonato 2026
- Fecha 30: vs D. Copiapó: 1 de noviembre – 12:30 (hora Argentina)
Horario Unión Española y Santiago Wanderers, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
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