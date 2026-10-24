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Santiago Wanderers visita a Unión Española por la fecha 29

La previa del choque de Unión Española ante Santiago Wanderers, a disputarse en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK hoy desde las 17:30 horas. El árbitro será Francisco Gilabert Morales.

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Desde las 17:30 horas, Unión Española y Santiago Wanderers se enfrentan hoy, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK, por la fecha 29 del campeonato 2026.

Así llegan Unión Española y Santiago Wanderers

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española viene de vencer a D. Copiapó con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 3.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers viene de derrotar a Rangers con un marcador 4 a 1.

Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el noveno puesto con 39 puntos (11 PG – 6 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 47 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (13 PG – 8 PE – 7 PP).

Francisco Gilabert Morales será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
4 Magallanes 46 29 13 7 9 1
9 Unión Española 39 28 11 6 11 -2

Fecha y rival de Unión Española en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs U. San Felipe: 31 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Santiago Wanderers en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs D. Copiapó: 1 de noviembre – 12:30 (hora Argentina)
Horario Unión Española y Santiago Wanderers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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