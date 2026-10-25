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Bomberos de Santa Cruz realizó simulacro de incendio en dependencias de Gendarmería

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El Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz participó durante en un simulacro de incendio realizado en dependencias de Gendarmería de la comuna, con el objetivo de evaluar los procedimientos de emergencia y fortalecer la coordinación entre las instituciones.

En el ejercicio participaron voluntarios de la Primera y Segunda Compañía de Bomberos, junto a personal de Carabineros, Seguridad Pública y una ambulancia.

La actividad contempló la simulación de un incendio al interior de un pabellón ubicado en el segundo piso del recinto, además de la evacuación de personas y el rescate de víctimas.

El operativo permitió a los equipos desplegar material y poner en práctica sus protocolos de respuesta, además de identificar aspectos a considerar frente a una eventual emergencia real.

Este tipo de ejercicios busca reforzar la preparación de los organismos de emergencia y mejorar la coordinación para responder de manera oportuna ante situaciones de riesgo.

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