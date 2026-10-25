Bomberos de Santa Cruz realizó simulacro de incendio en dependencias de Gendarmería

El Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz participó durante en un simulacro de incendio realizado en dependencias de Gendarmería de la comuna, con el objetivo de evaluar los procedimientos de emergencia y fortalecer la coordinación entre las instituciones.

En el ejercicio participaron voluntarios de la Primera y Segunda Compañía de Bomberos, junto a personal de Carabineros, Seguridad Pública y una ambulancia.

La actividad contempló la simulación de un incendio al interior de un pabellón ubicado en el segundo piso del recinto, además de la evacuación de personas y el rescate de víctimas.

El operativo permitió a los equipos desplegar material y poner en práctica sus protocolos de respuesta, además de identificar aspectos a considerar frente a una eventual emergencia real.

Este tipo de ejercicios busca reforzar la preparación de los organismos de emergencia y mejorar la coordinación para responder de manera oportuna ante situaciones de riesgo.