Cerca de 10 mil personas participaron en la quinta Corrida UOH 2026

Con una masiva convocatoria cercana a las 10 mil personas, Rancagua vivió una nueva fiesta deportiva, con la realización de la quinta edición de la Corrida UOH 2026, iniciativa que se ha consolidado como una de las actividades tradicionales de la capital regional y que busca promover la vida saludable, la actividad física y el encuentro de la comunidad.

La jornada, enmarcada en el Mes de la Salud Integral 2026, congregó a familias, niños, jóvenes y deportistas provenientes de distintas comunas de la región del Libertador, quienes participaron en los circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros.

La actividad fue organizada por la Universidad de O’Higgins (UOH), en conjunto con la Municipalidad de Rancagua y la Corporación de Deportes.

El crecimiento sostenido de la convocatoria y la incorporación de nuevas distancias, reflejan la consolidación de una iniciativa que ha trascendido el ámbito universitario para transformarse en un espacio de participación ciudadana, donde el deporte se combina con la convivencia familiar y la recuperación de los espacios públicos.

La animación e inicio del calentamiento estuvo a cargo del instructor del Smart Fits, Enrique García, quien puso a bailar a grandes y chicos, mientras se hacían reparticiones de obsequios y cotillones ante la euforia del público.

El prorrector de la Universidad de O’Higgins, Álvaro Cabrera, destacó el significado que ha adquirido la corrida para la ciudad y la región, valorando especialmente la participación de las nuevas generaciones y el compromiso de las familias.

“Es un momento muy especial y creemos que esta corrida ya es una tradición para la ciudad y para la región. Es una instancia para poner en relieve, no solo la salud y el estado físico, sino también para compartir en familia y con amigos”, sostuvo la autoridad universitaria al destacar, que generar momentos de encuentros, forma parte de la misión de la universidad.

En esa línea, el representante de la casa de estudios resaltó, el aumento de participantes registrado en cada edición y manifestó su deseo de que la actividad continúe creciendo durante las próximas décadas. “Cada año son más personas, más jóvenes, más niños y más familias, por lo que esperamos que esta corrida nunca termine y dure 100 años más”, expresó.

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La alegría y el compartir se vio reflejada en los asistentes a la Corrida UOH 2026 este domingo en Rancagua. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

El desafío de los 21 kilómetros

Uno de los principales anuncios de esta quinta edición fue la proyección de la prueba hacia una nueva distancia. Según explicó Cabrera, el circuito de 10 kilómetros ya se encuentra consolidado, luego de incorporarse el año pasado, lo que abre la posibilidad de ampliar el desafío deportivo en 2027.

“Es el segundo año que ya instalamos los 10K. Tenemos un circuito familiar de 2 kilómetros, el de 5 kilómetros de siempre, y los 10 kilómetros, y esperamos el próximo año ya dar el salto y pasar a un recorrido de 21 kilómetros”, adelantó el prorrector.

La eventual incorporación de una media maratón marcaría un nuevo hito para la Corrida UOH, ampliando las posibilidades de participación para corredores con distintos niveles de preparación y proyectando la actividad hacia un público deportivo más amplio.

Cabrera también destacó el alcance territorial que ha ido adquiriendo el trabajo de la universidad en torno a la promoción de la vida activa, mencionando iniciativas como la cicletada, realizada en San Fernando, que contribuyen a extender este tipo de encuentros más allá de Rancagua.

Los más pequeños no podían quedarse en casa, como protagonistas importantes de esta actividad. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Municipio apuesta por calles llenas de vida

Desde el municipio, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró la alianza con la Universidad de O’Higgins y la Corporación de Deportes, destacando el despliegue organizativo necesario para desarrollar una actividad de estas características y su impacto en la vida urbana.

“Esta ya es una tradicional carrera, un encuentro, la corrida UOH junto al municipio de Rancagua y la Corporación de Deportes. Aquí hay una tremenda logística, pero esta imagen que estamos viendo es maravillosa”, manifestó.

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El jefe municipal enfatizó que, el objetivo va más allá de la competencia, apuntando a generar espacios para que la comunidad se apropie de las calles, disfrute de la ciudad y adopte hábitos saludables.

“Esta es la imagen que queremos en Rancagua, que la gente salga a las calles, la llene de colores, la llene de vida activa. Así que felices en esta quinta ya tradicional corrida con la UOH”, afirmó.

Agliati también reafirmó la disposición municipal para continuar respaldando iniciativas deportivas, tanto en el radio urbano como en los sectores rurales de la comuna, destacando la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y privadas.

“Las veces que sea necesario. Mientras más podamos, mejor le hace a la ciudad. Hace algunas semanas tuvimos una corrida de 2, 5 y 10 kilómetros en el sector rural. En alianzas público-privadas se puede, no solamente en la zona urbana, sino también en el mundo rural”, señaló.

El alcalde agregó que el municipio ha impulsado otras actividades de menor escala, entre ellas corridas junto al CESFAM N.º 1 y el Liceo Simón Bolívar, como parte de una estrategia orientada a multiplicar las oportunidades para realizar actividad física y fomentar la participación comunitaria. Durante la jornada, además, confirmó que participaría en el recorrido de cinco kilómetros.

La quinta Corrida UOH 2026, volvió a demostrar la capacidad de convocatoria de las actividades deportivas masivas y el valor de la coordinación, entre la academia y el municipio para generar espacios de encuentro ciudadano.

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La jornada contó con ambulancia, equipo de primeros auxilios y personal de ruta, resguardando las condiciones necesarias para el desarrollo de la competencia.