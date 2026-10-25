Chef de Pichilemu recibe reconocimiento internacional

La gastronomía de Pichilemu y de la región de O’Higgins traspasó las fronteras de Chile, donde el chef Danilo Robles y su restaurante Oxalis Pichilemu, obtuvieron un Fuego en The Fine Dining Table, certamen internacional realizado en El Salvador, que reconoce propuestas culinarias destacadas por su creatividad, innovación e identidad.

El reconocimiento constituye un importante hito para el establecimiento, que, en sus dos años de trayectoria, ha desarrollado una propuesta que pone en el centro los productos del territorio, los saberes tradicionales y la relación entre las comunidades costeras y su entorno natural.

Más allá de la distinción, el galardón representa una oportunidad para proyectar al mundo una forma de entender la cocina chilena desde sus raíces, donde cada ingrediente tiene una procedencia, una historia y el trabajo de quienes mantienen vivos los oficios ligados al mar y a la tierra.

La ceremonia de premiación se realizó en el Palacio Nacional de San Salvador, como parte de un programa que reunió a chefs de más de quince países, generando un espacio de encuentro e intercambio, en torno a las distintas expresiones de la gastronomía internacional.

Pichilemu la despensa natural de Chile

La propuesta de Danilo Robles tiene como punto de partida la riqueza natural de Pichilemu y sus alrededores. En esta zona costera, el océano no solo entrega pescados, mariscos y algas, sino que también marca los ritmos de la cocina, la disponibilidad de los productos y las posibilidades creativas de cada temporada.

A esta riqueza marina se suman los valles y campos que rodean la comuna, donde pequeños agricultores mantienen prácticas productivas y tradiciones que forman parte de la identidad rural de O’Higgins.

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Es precisamente esa combinación de mar, tierra, biodiversidad y cultura local la que permite construir una propuesta gastronómica con sello propio, capaz de dialogar con las tendencias internacionales sin perder su vínculo con el origen.

En Oxalis Pichilemu, los ingredientes no llegan a la cocina de manera aislada. Detrás de ellos existe una red de personas, cuyos conocimientos y experiencias son fundamentales para mantener viva la identidad culinaria de la zona.

Mareros, recolectores de orilla, pescadores artesanales y pequeños agricultores forman parte de una cadena de trabajo que comienza mucho antes de que los productos lleguen a la mesa. Sus oficios, transmitidos a través de generaciones, representan un patrimonio cultural que el chef busca reconocer y poner en valor mediante su cocina.

Esta mirada también releva la importancia de respetar los ciclos naturales, la temporalidad de los productos y la biodiversidad del litoral, elementos que permiten avanzar hacia una gastronomía más consciente de su entorno y de las comunidades que la hacen posible.

Con la gastronomía marina, obtuvieron un Fuego en The Fine Dining Table, certamen celebrado en El Salvador.

Los sabores locales como embajadores de Chile

Para Danilo Robles, alcanzar reconocimiento internacional, no significa abandonar las raíces de la cocina local, sino demostrar que la identidad de un territorio puede convertirse en una fortaleza y despertar interés más allá de sus fronteras.

En ese sentido, la distinción obtenida por Oxalis Pichilemu, contribuye a visibilizar una gastronomía chilena que va mucho más allá de sus preparaciones tradicionales más conocidas. Es una cocina que se construye desde la diversidad geográfica del país, desde los productos del océano Pacífico, hasta los cultivos de los valles interiores, y desde los conocimientos de quienes trabajan diariamente con esos recursos.

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La experiencia de Pichilemu refleja, además, el potencial de las comunas regionales para desarrollar propuestas gastronómicas capaces de atraer visitantes, fortalecer el turismo y generar nuevas oportunidades para productores y trabajadores vinculados a la actividad.

De esta manera, el reconocimiento internacional no solo distingue el trabajo de un chef y su restaurante, sino que también abre una ventana para mostrar la riqueza cultural, productiva y natural de la Región de O’Higgins.

Desde Pichilemu llevamos al mundo la riqueza de nuestra cocina

El chef Danilo Robles valoró la distinción como el resultado de un trabajo sostenido, marcado por el compromiso con la identidad culinaria y el patrimonio gastronómico nacional.

“Este premio es un reconocimiento a años de trabajo, amor y compromiso por poner en valor nuestro patrimonio gastronómico. Es demostrar que desde Pichilemu podemos llevar al mundo la riqueza de nuestra cocina, nuestra gente y nuestro territorio”, expresó.

El cocinero agregó que esta experiencia permite mostrar cómo Chile puede definirse creativamente, a través de sus sabores y sus raíces, destacando el valor de una cocina que reconoce su procedencia y a las personas que hacen posible cada preparación.

Con este galardón, Danilo Robles y Oxalis Pichilemu proyectan internacionalmente el nombre de la comuna y de la región de O’Higgins, demostrando que el patrimonio gastronómico chileno tiene en sus productos locales, sus tradiciones y su gente una fuente de identidad, creatividad y reconocimiento mundial.

Así, desde una comuna donde el mar forma parte de la vida cotidiana, la cocina se convierte en una forma de contar la historia de un territorio y de compartir con el mundo, los sabores que distinguen a Chile.