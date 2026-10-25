Conductor falleció tras choque entre automóvil y bus en Rancagua

Un hombre chileno de 35 años falleció durante la madrugada de este domingo, luego de que el automóvil que conducía impactara por la parte posterior a un bus de pasajeros que se encontraba detenido ante un semáforo en luz roja, hecho ocurrido en avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente se registró cerca de las 2:00 horas de la madrugada de este domingo 25 de octubre, frente al número 0376 de la mencionada arteria vial, en dirección al oriente.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros, constatando que, por causas que deberán ser investigadas, el automóvil colisionó contra la parte trasera del bus. A raíz de la fuerza del impacto, el conductor del vehículo menor falleció en el lugar.

En tanto, la copiloto del automóvil, resultó lesionada y fue trasladada por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) hasta el Hospital Regional de Rancagua para recibir atención médica.

Según la información entregada, el conductor del bus mantenía su documentación al día.

Las circunstancias exactas del accidente deberán ser establecidas mediante las diligencias correspondientes, con el fin de determinar la dinámica de la colisión y las eventuales responsabilidades.