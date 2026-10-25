Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Conductor falleció tras choque entre automóvil y bus en Rancagua

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo, en avenida Libertador Bernardo O’Higgins, mientras que la copiloto del vehículo menor fue trasladada al Hospital Franco Ravera Zunino de la capital regional.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Un hombre chileno de 35 años falleció durante la madrugada de este domingo, luego de que el automóvil que conducía impactara por la parte posterior a un bus de pasajeros que se encontraba detenido ante un semáforo en luz roja, hecho ocurrido en avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente se registró cerca de las 2:00 horas de la madrugada de este domingo 25 de octubre, frente al número 0376 de la mencionada arteria vial, en dirección al oriente.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros, constatando que, por causas que deberán ser investigadas, el automóvil colisionó contra la parte trasera del bus. A raíz de la fuerza del impacto, el conductor del vehículo menor falleció en el lugar.

En tanto, la copiloto del automóvil, resultó lesionada y fue trasladada por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) hasta el Hospital Regional de Rancagua para recibir atención médica.

Según la información entregada, el conductor del bus mantenía su documentación al día.

Las circunstancias exactas del accidente deberán ser establecidas mediante las diligencias correspondientes, con el fin de determinar la dinámica de la colisión y las eventuales responsabilidades.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Guayaquil City derrota a Emelec por 1-0 en el segundo tiempo
1 minuto hace
EN VIVO: Termina el primer tiempo con empate en 0 entre Boca Juniors e Independiente
1 minuto hace
EN VIVO: Real Madrid gana por 1 a 0 a Barcelona
1 minuto hace
EN VIVO: Guayaquil City derrota a Emelec por 1-0 en el segundo tiempo
1 minuto hace
EN VIVO: Termina el primer tiempo con empate en 0 entre Boca Juniors e Independiente
1 minuto hace
Anuncios
798317_0
EN VIVO: D. Antofagasta y Curicó Unido están jugando por la fecha 29 del campeonato 2026: 0-0
797185_0
EN VIVO: Colo Colo avanza en el marcador y le gana a Palestino 1 a 0
Anuncios
798310_2
San Marcos se lo dio vuelta a Deportes Temuco y le ganó 2 a 1
CORRIDA 1
Cerca de 10 mil personas participaron en la quinta Corrida UOH 2026
sentido transito pichilemu 1
Pichilemu: Nuevo sentido de tránsito en pasaje El Delfín de Playa Hermosa
RUMINOT 1
Segpres enfrenta polémica por rebajas de condenas a agresores sexuales
Anuncios
adulto mayor 6
Rancagua fue sede de la gala artística «Personas Mayores en Movimiento» en la celebración del Mes del Adulto Mayor
797175_0
U. Católica vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
CIEN AÑOS 6
Libro “100 años cultivando la fe” rescata la historia y el legado de la Iglesia en O’Higgins
carabineros chimbarongo 1
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios
san judas1
Malloa se prepara para celebrar su fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo
Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto
Un llamado a acompañar a los jóvenes para que vivan su fe y transformen el mundo
Anuncios