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Deportes Santa Cruz iguala ante Copiapó y queda a un paso de asegurar la permanencia

El elenco unionista logró sumar de visitante y queda con una leve ventaja en la lucha del descenso. El sábado, en casa, deberá ratificar y no perder ante Rangers para quedarse en la B.

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En un dramático y disputado encuentro válido por la vigesimonovena fecha de la Liga de Ascenso 2026, Deportes Santa Cruz cosechó un valioso empate 1-1 en su visita a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Pese a verse superado durante gran parte del complemento, el elenco unionista supo resistir los embates locales para traerse un punto vital desde el norte, resultado que le permite respirar con cierto alivio en su lucha por no descender, mientras el “León de Atacama” se mantiene firme en la zona de postemporada.

Los primeros treinta minutos del compromiso estuvieron marcados por la tensión y constantes equivocaciones en el traslado del balón por parte de ambas escuadras. Sin embargo, fue el conjunto comerciante el que se mostró más concentrado en el planteamiento táctico, exhibiendo un correcto resguardo defensivo que le permitió golpear en el momento justo.

Se lo igualaron

A los 33 minutos, Gino Alucema sacó un potente y certero remate que dejó sin opciones al guardameta local, decretando el 0-1 parcial para los forasteros. Tras la conquista, el conjunto copiapino salió a buscar la paridad con más vehemencia que claridad, cayendo en imprecisiones en el último cuarto de cancha sin lograr generar mayor peligro sobre la portería de Juan Dobboletta antes del descanso.

En el complemento, el trámite cambió radicalmente con un inicio intenso de los dueños de casa, quienes protagonizaron múltiples llegadas al área rival que por mínimos detalles no terminaron en la red. Mientras Santa Cruz bajó la marcha intentando administrar la ventaja en el marcador, Copiapó sostuvo la presión alta hasta encontrar su premio a los 70 minutos. Tras una notable carrera por el sector izquierdo, Francisco Espoz conectó un impecable remate en diagonal directo al ángulo, inatajable para Dobboletta, desatando la locura de la afición local con un verdadero golazo que estampó el 1-1.

Luego del empate, las acciones se endurecieron y el cuadro local potenció su nivel, adueñándose del protagonismo durante prácticamente toda la segunda mitad. El suspenso se apoderó del recinto cerca de los 80 minutos, cuando el juez central sancionó un lanzamiento penal favorable a los anfitriones; sin embargo, tras acudir a la revisión del VAR, el árbitro desestimó la infracción. Poco después, a los 88’, el jugador copiapino Marcelo Filla sufrió una dura lesión en una de sus piernas que lo obligó a abandonar el terreno de juego. Al haber agotado ya sus cinco sustituciones reglamentarias, el elenco nortino debió resistir los pasajes finales con un futbolista menos, escenario que la visita estuvo a punto de aprovechar sobre la hora con una clara ocasión que pudo darle la victoria.

Con esta trabajada igualdad en tierras atacameñas, Deportes Santa Cruz toma un respiro fundamental en la Liga de Ascenso y queda con la primera opción de salvarse, ya que le bastará con conseguir un empate como local en la última fecha para mantener la categoría. Y esa final será ante Rangers, elenco al cual solo le sirve ganar para forzar un partido extra.

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Santa Cruz llega con cierto aire al partido final contra Rangers. Un triunfo o un empate lo mantendrá en Primera B.

Ficha del partido

Deportes Copiapó (1): Nicolás Temperini, Agustín Ortiz, Marcelo Filla, John Santander (78’, Diego Opazo), Fabián Torres (71’, Sebastián Espinoza), Nicolás Suárez, Gastón Pérez (71’, Salvador Sánchez), Francisco Espoz (71’, Rodrigo Orellana), Iván Ledezma (46’, Lautaro Palacios), Carlos Ross, Manuel López. DT: Erwin Durán.

Deportes Santa Cruz (1): Juan Dobboletta, David Tati (55’, Juan Delgado), Brian Camisassa, Esteban Flores, Nazareno Romero, Diego Plaza, Gino Alucema, Cristóbal Moreno (61’, Felipe Alvarado), Diego Acevedo (61’, Yashir Islame), Nicolás Barrios (79’, Felipe Orellana), Diego Arias (79’, Nadir Zeineddin). DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: José Cabero, José Retamal, Sergio Lagos, Agustín Valenzuela.
VAR: Juan Lara, Alfonso Corona.
Goles: 0-1, 33’, Alucema; 1-1, 70’, Espoz.
Amonestados: Pérez (COP).
Público: 1.318 personas.
Estadio: Luis Valenzuela, Copiapó.

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