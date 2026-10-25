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Dos detenidos por robo con violencia en Rengo

El procedimiento permitió recuperar un teléfono celular y dinero en efectivo, especies que fueron reconocidas por una de las víctimas.

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Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en un delito de robo con violencia, registrado durante la madrugada de este domingo, en la comuna de Rengo, en un procedimiento desarrollado por Carabineros de la 4ª Comisaría de esa ciudad, dependiente de la Prefectura Cachapoal.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía uniformada, las diligencias permitieron incautar un arma de fuego de fabricación artesanal, que mantenía una munición calibre 16 en su recámara, elemento que quedó incorporado al procedimiento policial.

Asimismo, Carabineros logró recuperar un teléfono celular y dinero en efectivo, especies que fueron reconocidas por una de las víctimas, antecedente que forma parte de las diligencias relacionadas con el caso.

La detención de ambos sospechosos se enmarca en las actuaciones realizadas por personal policial, para esclarecer el hecho y establecer la participación que habría tenido cada uno de los involucrados.

Los antecedentes del procedimiento deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal y determinar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el delito.

Hasta el momento, no se han entregado mayores antecedentes sobre la identidad de las víctimas, la dinámica del asalto ni la situación procesal de los detenidos.

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