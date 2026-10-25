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HORÓSCOPO DEL DOMINGO 25 DE OCTUBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).
Las decisiones que debas tomar hoy van a estar guiadas por la determinación de dejar los problemas atrás y empezar de nuevo. Afrontarás riesgos y puede que adquieras compromisos que no deseas, pero todo con el fin de terminar una etapa y comenzar cuanto antes la siguiente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Este último día de la semana te vas a encontrar activo y vital. Para ti será interesante todo aquello que suponga novedad de tipo humano. Te falta un poco de calor en las relaciones sociales y debes ponerlo lo antes posible.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Los últimos detalles de un trato personal o profesional pueden complicarse, sin que por ello llegue a quedarse en papel mojado, pero no es momento adecuado para confiarse a la suerte o la fortuna, protege tus intereses celosamente.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Hoy es posible que valores cosas del día a día a las que no sueles dar mucha importancia y a manejar los tiempos para no volcar demasiadas horas en el trabajo, lo que redundará también en un mejor estado anímico, necesario para elevar la moral de algunos miembros de tu familia.

LEO (23 julio-22 agosto).
No te dejes llevar por el entusiasmo de otros a la hora de probar tratamientos alternativos para perder peso. Lo que sirve para algunas personas no tiene por qué sentarte bien a ti. Lo más seguro es un poco de sacrificio.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Buen momento para las cuestiones relacionadas con la familia o con los amigos. Tu actitud será muy optimista y afable y sabrás sacar todo el partido a estas reuniones. Vigila de cerca los dolores de espalda que padeces últimamente.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Reflexiona sobre el tiempo que dedicas a tu pareja, tal vez haya ido bajando progresivamente desde que os conocisteis. Deberías buscar un día adecuado para darle una sorpresa y recuperar emociones primarias.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Tranquilidad y armonía en una jornada que querrás guardar en tu memoria para siempre. Te vas a sentir bien y descansado y sólo querrás alargar el tiempo para seguir disfrutando de los tuyos. Ojo con los excesos culinarios.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Andarás todo el día completamente despreocupado, incluso de las tareas domésticas más básicas. Siempre que no molestes a nadie, disfrutarás como un niño con esta actitud indolente, con la que verdaderamente cargarás las pilas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Con tus amigos y con la gente que te rodea en el trabajo actúa con sensatez y adáptate a las situaciones sin necesidad de forzarlas. Tampoco fuerces tu economía para aparentar algo que no eres, porque acabarás pagando las consecuencias.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Un aniversario, una cita, una un compromiso familiar… Alguna de estas cosas puede complicarte hoy la vida si la memoria no te ayuda, porque tenderás a olvidar las cosas, pero finalmente te dará grandes momentos de satisfacción y felicidad.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).
El tiempo libre será abundante en estos días y, con ello, tus actividades preferidas. Leerás algo relacionado con un aspecto de tu vida que te preocupa o te causa interés repentino y buscarás más información al respecto.

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