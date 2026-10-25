Libro “100 años cultivando la fe” rescata la historia y el legado de la Iglesia en O’Higgins

Con una mirada puesta en el pasado pero también en los desafíos del futuro, la Diócesis de Rancagua presentó el libro “100 años cultivando la fe”, una obra que rescata la historia de la Iglesia Católica en la región de O’Higgins y conmemora un siglo desde la creación oficial de la institución el 18 de octubre de 1925.

La publicación representa un recorrido por una historia mucho más extensa que sus cien años de vida institucional, ya que recoge más de cuatro siglos de evangelización en estas tierras donde la fe ha acompañado a distintas generaciones y se ha convertido en parte de las tradiciones, la identidad y la vida comunitaria de numerosos pueblos.

El encuentro reunió a representantes de la Iglesia, autoridades, a las comunidades e invitados especiales, quienes fueron parte de este hito que busca preservar la memoria diocesana y ponerla al alcance de las nuevas generaciones.

A través de fotografías, documentos, acontecimientos y testimonios, el libro permite reconstruir parte de la trayectoria de la Iglesia en el territorio, destacando la presencia de sus pastores y consagrados, el trabajo de las parroquias y capillas, y el compromiso de hombres y mujeres que han contribuido a transmitir el Evangelio a lo largo del tiempo.

Representantes de la Iglesia Católica, autoridades civiles e invitados especiales participaron en el lanzamiento de la obra que conmemora el centenario de la Diócesis de Rancagua. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Una historia que sigue viva en las comunidades

El obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, manifestó su alegría por la publicación, destacando que la obra permite recordar el centenario de la Diócesis y reconocer las raíces de la evangelización en la región. “Es un motivo de alegría y para dejar plasmado no sólo los 100 años de la Diócesis, sino ya los casi 500 años de evangelización de esta tierra donde nos toca vivir. Se ha plasmado en esa obra que es un libro que quiere hacer unas pinceladas de todo lo que ha sido la larga historia de esta Iglesia, que nos tiene que llenar de alegría y nos tiene que proyectar al futuro”, señaló.

El prelado expresó, además, su deseo de que el libro llegue a las distintas comunidades parroquiales y se convierta en una oportunidad para que los fieles conozcan sus raíces y valoren la historia de la que forman parte. “Espero que este sea un libro que sea conocido en todas las comunidades parroquiales y que muchos de los cristianos de esta tierra quieran verlo para conocer y alegrarse de esta tradición viva de la cual formamos parte en la Iglesia y de la cual somos responsables de proyectarla hacia el futuro”.

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La presentación de la obra estuvo a cargo del director de Diario El Rancagüino, Alejandro González, quien destacó la importancia de conmemorar un siglo de historia institucional, reconociendo el aporte de quienes precedieron a las actuales generaciones. “Conmemorar 100 años es algo importante. Cuando una institución cumple 100 años está empezando su edad adulta y pensando en que queda mucho tiempo por delante, y para eso es súper importante recordar el pasado y a la gente del pasado, porque de ellos es que tenemos que aprender mucho”, sostuvo.

En su intervención, González Pino también puso énfasis en la huella que la Iglesia Católica ha dejado en las comunidades de la región, más allá del ámbito estrictamente religioso, vinculándose con las tradiciones, la cultura y los espacios de encuentro que forman parte de la identidad local “La Diócesis de Rancagua es joven, pero la Iglesia en la región está hace más de 400 años. Desde los inicios de Chile siempre ha habido presencia, sobre todo en la región, de la Iglesia Católica en las 33 comunas que tiene la región”, indicó.

En esa línea, destacó el valor de las tradiciones religiosas que se mantienen vivas en los distintos pueblos, especialmente las fiestas patronales, instancias que convocan a las comunidades y fortalecen los vínculos entre sus habitantes. “Gran parte de ellas parten del fervor religioso que existe en cada pueblo. Cada uno tiene su patrono de su parroquia, y es el día en que todos se unen, independiente de su credo político o social, y eso es un patrimonio muy importante que la región tiene que cultivar y preservar para el futuro”, afirmó.

Representantes de la Iglesia Católica, autoridades e invitados especiales participaron en el lanzamiento del libro “100 años cultivando la fe”. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Un legado para las nuevas generaciones

Durante la actividad también se realizó la entrega simbólica de ejemplares a representantes del clero, la vida consagrada, las autoridades civiles, el laicado y la Pastoral Juvenil, dando cuenta de la diversidad de vocaciones y servicios que forman parte de la vida diocesana. La iniciativa buscó representar la continuidad de una historia compartida, en la que distintas generaciones han contribuido, desde sus respectivos espacios, a mantener viva la fe y fortalecer el trabajo comunitario.

Con la presentación de “100 años cultivando la fe”, el Obispado de Rancagua culmina un importante hito de las celebraciones de su centenario, dejando un testimonio que reúne memoria, identidad y reconocimiento a quienes han sido parte de este camino.

La institución agradeció a todas las personas que hicieron posible la publicación, especialmente a quienes participaron en su investigación, elaboración y edición, además de los donantes que contribuyeron a concretar el proyecto.

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