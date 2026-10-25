Malloa se prepara para celebrar su fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo

La comunidad de Malloa se prepara para vivir este miércoles 28 de octubre la fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo, una de las celebraciones religiosas más significativas para la parroquia y sus fieles. La jornada será el punto culminante de días de oración, encuentros comunitarios y preparación espiritual en torno al santo.

Desde el 28 de septiembre, la imagen de San Judas Tadeo recorrió las distintas comunidades de la parroquia, propiciando momentos de oración y fraternidad entre las familias. Estas visitas permitieron renovar la devoción al santo y fortalecer los vínculos entre los fieles, en preparación para la celebración patronal.

Como parte de las actividades organizadas por la comunidad, también se realizó el 18 de octubre la corrida familiar de San Judas Tadeo, que reunió a 371 participantes en las categorías de 3, 6 y 10 kilómetros. La iniciativa contó con el apoyo de voluntarios e instituciones de la comuna, convirtiéndose en una instancia de encuentro y participación comunitaria.

Una fiesta para renovar la fe y la esperanza

La preparación espiritual ha estado marcada por la novena en honor a San Judas Tadeo, con el rezo del Santo Rosario a las 19:00 horas y la celebración de la Santa Misa a las 19:30 horas. Cada jornada ha contemplado intenciones especiales por distintos grupos e instituciones, promoviendo la oración por las necesidades de la comunidad.

El día central de la celebración será este miércoles 28 de octubre, con misas desde las 6:00 hasta las 19:30 horas, aproximadamente cada hora y media, para facilitar la participación de los peregrinos y devotos que llegarán hasta el santuario.

El párroco, padre Luis Piña, extendió una invitación a toda la comunidad, tanto a los fieles habituales como a quienes deseen acercarse para vivir un momento de oración, a participar de esta fiesta y compartir la alegría de encontrarse en torno a San Judas Tadeo.

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La celebración patronal será una oportunidad para agradecer a Dios por el testimonio del santo, renovar la confianza en su intercesión y fortalecer la fe de una comunidad que, año tras año, se reúne para mantener viva esta tradición religiosa en Malloa.