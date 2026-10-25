EN VIVO: Ñublense y Coquimbo Unido están jugando por la fecha 25 del campeonato chileno: 0-0

La previa del encuentro entre

Ñublense

y

Coquimbo Unido

por

Primera División 2026 :



Así llegan Ñublense y Coquimbo Unido

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense recibió un duro golpe y cayó 0 a 6 ante su rival Universidad de Chile. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 14 goles y ha marcado 2.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido llega triunfante luego de ver caer a Colo Colo con un marcador 5-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (9 PG – 5 PE – 10 PP).

El juez seleccionado para el partido en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún fue Héctor Jona Gamboa.

Formación de Ñublense hoy

Vicente Nuñez propuso una alineación 4-3-3 con Nicola Pérez en el arco; Felipe Campos, Diego Céspedes, Sebastián Valencia y Giovanni Campusano como defensores; Lorenzo Reyes, Matías Plaza y Manuel Rivera como centrocampistas; y Gabriel Graciani, Esteban Calderón y Lucas Molina como delanteros.

Formación de Coquimbo Unido hoy

Por su parte, Hernán Caputto se decidió por un esquema 4-5-1, con Diego Sánchez defendiendo el arco; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo como zagueros; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Cristian Zavala, Guido Vadalá y Benjamín Chandia en el centro del campo; y con Luis Riveros como atacante.