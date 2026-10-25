Pichilemu: Nuevo sentido de tránsito en pasaje El Delfín de Playa Hermosa

En la comuna de Pichilemu, el municipio local informó que a contar del lunes 26 de octubre de este 2026, el pasaje El Delfín, ubicado en el sector de Playa Hermosa, tendrá sentido único de tránsito en dirección oriente a poniente, entre Camino Vecinal y avenida Comercio.

Esta medida, oficializada mediante el Decreto Alcaldicio N° 2451, del 28 de agosto de 2026, responde a una solicitud realizada por la comunidad residente del sector y busca mejorar la circulación vehicular, disminuir la congestión y, especialmente, reforzar la seguridad de peatones y conductores en este sector.

Se solicitó a vecinas, vecinos y conductores respetar la nueva señalización, estar atentos a los cambios en la circulación y transitar con precaución, especialmente durante los primeros días de implementación. Con estas medidas, se informó que se pretende tener una comuna más segura y una mejor convivencia vial.