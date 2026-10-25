Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua visita tribunales de Peumo y San Vicente de Tagua Tagua

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministra Marcela de Orúe, visitó los juzgados ubicados en las comunas de Peumo y San Vicente de Tagua Tagua. Recorrió las instalaciones de las unidades judiciales y sostuvo reuniones con los magistrados, administradores y funcionarios para abordar los nudos críticos en materia de gestión de causas y buscar soluciones para potenciar el servicio judicial y el acceso a la justicia.

La visita comenzó en el Juzgado de Letras y Garantía de Peumo, donde abordó la situación del tribunal con los magistrados Cristóbal Geldun y Cristóbal Ávila, y la administradora (s) Paloma Urrutia. Posteriormente, recorrió las instalaciones del Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua junto a los jueces Víctor Ilich y Jorge Parragué, y el administrador Paulo Troncoso.

Finalmente, sostuvo reuniones en el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua con el magistrado Daniel Hidalgo y la jueza Francisca Bufadel, junto con la administradora Aracely Valenzuela.

Al respecto, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministra Marcela de Orúe, señaló que “esta visita permite conocer de primera fuente las necesidades y requerimientos que poseen los distintos tribunales con el objetivo de mejorar su funcionamiento y fortalecer el acceso a la justicia”.

Agregó que “de esta manera, analizamos los nudos críticos y situaciones que se han generado desde el punto de vista del trabajo diario e infraestructura para buscar soluciones, así como también las medidas efectuadas para mejorar la gestión de las causas”.

Por su parte, el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Peumo, Cristóbal Geldun, señaló que “durante la visita recorrimos el tribunal, le mostramos la infraestructura donde trabajamos. Hemos efectuado un gran esfuerzo por avanzar en la tramitación de todas las causas para poder cumplir con el estándar judicial que se nos requiere”.

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“Es una visita muy positiva en términos de la preocupación y el dominio que tiene la presidenta del tribunal de alzada en relación con cuáles son los cuellos de botella que nosotros estamos enfrentando como tribunal y en el sistema penal. Estamos agradecidos de que manifieste esta preocupación y se busquen soluciones a cosas concretas que el juzgado requiere”, manifestó el juez de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua, Víctor Ilich.

Tras la reunión, el magistrado del Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, Daniel Hidalgo, indicó que “pudimos mostrarle la forma en que funciona el tribunal, sus áreas y las estadísticas en relación con la tramitación de causas”.