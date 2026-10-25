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Rancagua fue sede de la gala artística «Personas Mayores en Movimiento» en la celebración del Mes del Adulto Mayor

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En el marco de las actividades nacionales dedicadas a conmemorar el Mes del Adulto Mayor, la ciudad de Rancagua se convirtió en el escenario principal del envejecimiento activo y saludable en la región de O’Higgins.

El pasado viernes, el Gimnasio Hermógenes Lizana acogió la Gran Gala Artística «Personas Mayores en Movimiento», iniciativa impulsada conjuntamente por el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Ministerio del Deporte (Mindep).

El encuentro resaltó la labor realizada a través de 37 talleres regionales, cuyo propósito es promover el bienestar físico, la autonomía y la integración social a través de disciplinas como yoga, Newcom, entrenamiento funcional y baile entretenido.

Participación comunal y autoridades convocadas

La jornada congregó a delegaciones y talleres provenientes de nueve comunas de la región, entre las que destacan Rancagua, Santa Cruz, Palmilla, Machalí, San Vicente de Tagua Tagua, Malloa, Peralillo y Coltauco, reuniendo a los territorios en una muestra colectiva de talento y vitalidad.

Cabe consignar que, la actividad, fue encabezada por la delegada presidencial regional, Susana Pinto, y la seremi del Deporte, María Isabel Moraga.

El pasado viernes se realizó el evento en el gimnasio Hermógenes Lizana. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
La gala artística tuvo una masiva participación de adultos mayores. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Diversos actos artísticos se vieron en esta importante actividad. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
La seremi del Deporte, María Isabel Moraga, destacó la participación de adultos mayores en este mes tan especial. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

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