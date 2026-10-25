Rancagua fue sede de la gala artística «Personas Mayores en Movimiento» en la celebración del Mes del Adulto Mayor

En el marco de las actividades nacionales dedicadas a conmemorar el Mes del Adulto Mayor, la ciudad de Rancagua se convirtió en el escenario principal del envejecimiento activo y saludable en la región de O’Higgins.

El pasado viernes, el Gimnasio Hermógenes Lizana acogió la Gran Gala Artística «Personas Mayores en Movimiento», iniciativa impulsada conjuntamente por el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Ministerio del Deporte (Mindep).

El encuentro resaltó la labor realizada a través de 37 talleres regionales, cuyo propósito es promover el bienestar físico, la autonomía y la integración social a través de disciplinas como yoga, Newcom, entrenamiento funcional y baile entretenido.

Participación comunal y autoridades convocadas

La jornada congregó a delegaciones y talleres provenientes de nueve comunas de la región, entre las que destacan Rancagua, Santa Cruz, Palmilla, Machalí, San Vicente de Tagua Tagua, Malloa, Peralillo y Coltauco, reuniendo a los territorios en una muestra colectiva de talento y vitalidad.

Cabe consignar que, la actividad, fue encabezada por la delegada presidencial regional, Susana Pinto, y la seremi del Deporte, María Isabel Moraga.