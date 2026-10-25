Segpres enfrenta polémica por rebajas de condenas a agresores sexuales

La controversia política y social generada por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, fue uno de los principales temas abordados por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, durante una entrevista concedida a El Rancagüino TV.

La conversación se desarrolló en medio de las críticas al Gobierno del presidente José Antonio Kast por los decretos que beneficiaron a condenados por abuso sexual y violación de menores, una situación que abrió un nuevo frente de cuestionamientos políticos y jurídicos para el gobierno nacional.

Ese mismo día, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas y el impulso de medidas legislativas, para impedir que estos beneficios vuelvan a concederse a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Durante la entrevista, García Ruminot defendió la necesidad de resolver la controversia mediante cambios legales, y aseguró, que la protección de la infancia constituye un compromiso del Ejecutivo. “Para el Gobierno del presidente José Antonio Kast, la defensa de los niños y particularmente frente a delitos sexuales, es algo clarísimo. Es decir, siempre defendemos a los niños”, sostuvo el secretario de Estado.

Una controversia que el Gobierno busca cerrar por ley

Al explicar el origen de la polémica, el ministro planteó que, existe una controversia jurídica relacionada con la aplicación de la normativa vigente y los criterios sostenidos por los tribunales respecto de las rebajas de condenas.

Según explicó, el Ministerio de Justicia había rechazado en ocasiones solicitudes de este tipo, pero los internos recurrían posteriormente a los tribunales, mediante acciones de amparo, obteniendo en numerosos casos resoluciones favorables.

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En ese contexto, García Ruminot sostuvo que el ministro Fernando Rabat actuó considerando los criteriosjudiciales existentes, aunque reconoció la necesidad de terminar con las diferencias de interpretación que han marcado la discusión.

“Hay una controversia jurídica que, en mi opinión, es bastante legítima”, señaló, insistiendo en que el Ejecutivo pretende establecer reglas claras para evitar que se repitan situaciones de esta naturaleza.

La discusión se relaciona con la reforma legal de 2022, que excluyó de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores. El punto en disputa es la aplicación de esa restricción a personas condenadas por hechos anteriores a la entrada en vigencia de la modificación.

Frente a ese escenario, el ministro adelantó que el Gobierno recogerá iniciativas legislativas presentadas por parlamentarios, para establecer una prohibición clara y evitar nuevas controversias.

“No queremos más este tipo de controversias. El Gobierno del presidente Kast, comprometido con la protección y la defensa de los niños, niñas y adolescentes, quiere que tengamos una buena ley que haga claridad”, afirmó.

Consultado por una eventual interpelación al ministro de Justicia en la Cámara de Diputados, García Ruminot manifestó que el Ejecutivo respetará las atribuciones fiscalizadoras del Congreso y que Fernando Rabat tendrá la disposición de concurrir a responder las preguntas y explicar las decisiones adoptadas.

“Para el Gobierno del presidente José Antonio Kast, la defensa de los niños y particularmente frente a delitos sexuales, es algo clarísimo…”, expresó el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Descarta tinte político en presupuesto regional

Otro de los puntos de mayor interés de la entrevista fue la discusión del Presupuesto de la Nación 2027 y las críticas surgidas en O’Higgins por la disminución de recursos destinados al Gobierno Regional, situación que, según ha advertido el gobernador Pablo Silva Amaya, podría comprometer la continuidad de obras y proyectos que ya se encuentran en ejecución.

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Al respecto, el secretario de Estado defendió los criterios utilizados por el Ejecutivo para distribuir los recursos y apuntó directamente a la ejecución presupuestaria regional durante 2026.

García Ruminot afirmó que, según las cifras que manejaba hasta julio, O’Higgins registraba una ejecución de apenas un 27%, mientras que la mayoría de las regiones superaba el 50%. “Objetivamente, la región de O’Higgins es la que muestra el menor presupuesto ejecutado y eso está en la página de la Dirección de Presupuestos. No hay aquí ningún malabar”, aseguró.

El ministro descartó que la disminución de recursos responda a una decisión política contra la región y sostuvo que el Ejecutivo busca asegurar que los fondos públicos aprobados se traduzcan efectivamente en inversión y obras concretas.

Asimismo, explicó que el Gobierno contempla que los recursos destinados a emergencias sean financiados desde el nivel central, lo que permitirá que los gobiernos regionales dispongan de un 3% adicional respecto de la distribución presupuestaria considerada inicialmente.

También señaló que, a junio de 2027, aquellos gobiernos regionales que superen el 50% de ejecución presupuestaria y acrediten contar con proyectos viables pendientes de financiamiento, podrán acceder a nuevos recursos.

La discusión presupuestaria se mantiene abierta en el Congreso, donde el proyecto correspondiente a 2027 debe completar su tramitación dentro del plazo constitucional de noviembre.

Ruminot, refiriéndose a la polémica del presupuesto regional, indicó que, según las cifras que manejaba hasta julio, O’Higgins registraba una ejecución de apenas un 27%, mientras que la mayoría de las regiones superaba el 50%.

Empleo e inversión, las prioridades para O’Higgins

Durante su visita a la región, el titular de la Segpres participó en una reunión con la delegada presidencial, los delegados provinciales y los secretarios regionales ministeriales, instancia en la que se revisaron las principales dificultades de los primeros siete meses de Gobierno y las necesidades de financiamiento para el próximo año.

García Ruminot destacó que, uno de los asuntos que generó mayor preocupación entre las autoridades regionales fue el desempleo, indicador que, según señaló, se encuentra por encima de la media nacional.

En ese contexto, indicó que las inversiones en infraestructura pública, los programas de mejoramiento urbano y las iniciativas impulsadas por los municipios, deben contribuir, tanto a resolver necesidades de la población, como a generar puestos de trabajo.

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El ministro informó que durante los últimos días de octubre se habían aprobado recursos por algo más de $19 mil millones para iniciativas vinculadas a la región, a través de organismos como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas.

“Yo creo que el tema del empleo es un gran, gran desafío”, manifestó, haciendo un llamado a los principales actores regionales a colaborar en la generación de oportunidades laborales.

A su juicio, la creación de puestos de trabajo constituye, una de las herramientas más importantes para mejorar las condiciones de vida de las familias, fortalecer sus ingresos y entregarles mayor estabilidad.

Expulsiones de extranjeros y respaldo a Carabineros

En materia de seguridad, García Ruminot también abordó los avances legislativos impulsados por el Gobierno para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia.

Entre las iniciativas mencionadas destacó, el proyecto destinado a facilitar la expulsión administrativa de extranjeros que mantienen órdenes de expulsión pendientes. Según explicó, existen cerca de 40 mil personas en esa condición, muchas de las cuales no han podido ser ubicadas por las autoridades.

La iniciativa contempla herramientas para facilitar la localización y detención de estas personas, incluyendo la posibilidad de que la Policía de Investigaciones (PDI) solicite autorización judicial para ingresar a domicilios cuando corresponda.

El secretario de Estado también relevó los cambios orientados a mejorar las condiciones laborales de Carabineros, entre ellos, la extensión de la carrera funcionaria y la incorporación de un bono especial por riesgo para quienes desempeñan labores en zonas particularmente peligrosas.

Junto con ello, defendió la necesidad de establecer reglas claras para el uso de la fuerza por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones, de manera que los funcionarios cuenten con respaldo jurídico al actuar frente a situaciones delictuales.

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García Ruminot sostuvo que, los efectivos policiales deben conocer con claridad los límites y procedimientos que regulan el uso de sus armas y otras herramientas de intervención, evitando que quienes cumplen labores de seguridad queden desprotegidos frente a eventuales procesos judiciales.

En el cierre de la conversación, García Ruminot reiteró que O’Higgins enfrenta importantes desafíos en materia de empleo y llamó a las autoridades, al sector privado y los distintos actores de la región a trabajar coordinadamente para generar nuevas oportunidades.

“Espero y confío, y hago un llamado a los principales actores de la región de O’Higgins, para que nos apoyemos todos a crear empleos y, de esa manera, podamos brindar protección, seguridad y prosperidad a las familias de esta querida región”, concluyó.