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U. Católica vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno

Todo lo que tienes que saber en la previa de U. Católica vs Audax Italiano. El duelo, a disputarse en el estadio Claro Arena el miércoles 28 de octubre, comenzará a las 20:30 horas y será dirigido por Mathí­as Riquelme Sepúlveda.

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U. Católica recibe el próximo miércoles 28 de octubre a Audax Italiano por la fecha 24 del campeonato chileno, a partir de las 20:30 horas en el estadio Claro Arena.

Así llegan U. Católica y Audax Italiano

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

En la jornada previa, U. Católica igualó – el juego ante U. La Calera. Con un solo punto registrado en la jornada pasada y varios encuentro ganados, sigue sin registrar alguna derrota en los 4 juegos anteriores. Logró convertir 9 goles y le han anotado 5.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

En la fecha anterior, Audax Italiano logró empatar 1-1 ante Huachipato. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. Católica fue el ganador por 3 a 4.

El local está en el tercer puesto con 42 puntos (13 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (7 PG – 8 PE – 9 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Mathí­as Riquelme Sepúlveda.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
4 Everton 39 24 11 6 7 13
12 Audax Italiano 29 24 7 8 9 -5

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Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 28 de octubre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: 2 de noviembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Católica y Audax Italiano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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