Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

U. Católica quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

En la previa de U. La Calera vs U. Católica, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 15:00 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El árbitro designado será Cristián Garay Reyes.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

En el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, U. La Calera espera por U. Católica desde las 15:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 25 del campeonato chileno.

Así llegan U. La Calera y U. Católica

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera viene de empatar ante D. Concepción por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica viene de vencer a Palestino en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 10 goles y 7 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. La Calera se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 14 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (13 PG – 3 PE – 7 PP).

Anuncios

U. Católica protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Universidad de Chile, el clásico universitario. Este importante partido, cargado de historia, será el 1 de noviembre, a partir de las 17:15 (hora Argentina), en el estadio Claro Arena.

El encargado de impartir justicia en el partido será Cristián Garay Reyes.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
4 Everton 39 24 11 6 7 13
16 U. La Calera 18 24 4 6 14 -21

Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Coquimbo Unido: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 28 de octubre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Horario U. La Calera y U. Católica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Brentford y Hull City igualan 1 a 1
4 minutos hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Genoa sigue arriba 1-0 frente a Venezia
4 minutos hace
EN VIVO: Newcastle United aumenta la distancia y marca el segundo en el estadio Selhurst Park
8 minutos hace
EN VIVO: Brentford y Hull City igualan 1 a 1
4 minutos hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Genoa sigue arriba 1-0 frente a Venezia
4 minutos hace
Anuncios
797187_0
EN VIVO: Ñublense y Coquimbo Unido están jugando por la fecha 25 del campeonato chileno: 0-0
adulto mayor 6
Rancagua fue sede de la gala artística «Personas Mayores en Movimiento» en la celebración del Mes del Adulto Mayor
Anuncios
carabineros chimbarongo 1
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios
Humano y máquina ante el futuro
¿Apocalipsis IA? La noticia es que el futuro todavía depende de nosotros
797182_0
Universidad de Chile quiere mantener su racha frente Everton
santacruz copiapo 1
Deportes Santa Cruz iguala ante Copiapó y queda a un paso de asegurar la permanencia
Anuncios
san judas1
Malloa se prepara para celebrar su fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo
Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto
Un llamado a acompañar a los jóvenes para que vivan su fe y transformen el mundo
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 25 DE OCTUBRE
ohiggins cobresal 1
O’Higgins iguala ante Cobresal y deja escapar una victoria clave en casa
798311_2
A Cobreloa no le sobró nada, pero venció a Rangers por 1 a 0 con un gol agónico
798312_2
Santiago Wanderers celebra con un sufrido 2-1 ante Unión Española, gracias a un gol agónico
Anuncios
El miedo que provoca la Inteligencia Artificial (IA) tiene sus raíces en la figura del replicante, un robot o ser mecánico carente de una humanidad pero en cierto modo humano. Foto: Magnific-Freepik.
¿Por qué nos da miedo la inteligencia artificial? La historia detrás del nuevo monstruo tecnológico
DANZA 3
Danza regional celebró la historia y la identidad de Rancagua
Destrucción o invertir en adaptación
797184_2
Matías Marín anotó doblete en la victoria por 3 a 1 de D. La Serena sobre D. Concepción
Anuncios
EDITORIAL ok
Cuando sobra información, el periodismo importa más
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 24 DE OCTUBRE
laicos de rancagua
Laicos de Rancagua reflexionan sobre desafíos de la Iglesia
Vista de Pompeya, sepultada por la erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79. Foto Amalia González. EFE
Pompeya y Herculano: las nuevas pistas que cuestionan la fecha de la erupción del Vesubio
798315_2
Deportes Iquique le pasó por encima 4-1 a Magallanes
797186_2
Huachipato empató 1-1 en su visita a Audax Italiano
deportes rengo
Rengo y General Velásquez retoman la Segunda División con la misión de sumar
estudio2
Noticiero El Rancagüino TV, semana del 17 al 23 de octubre.