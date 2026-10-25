U. Católica quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

En el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, U. La Calera espera por U. Católica desde las 15:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 25 del campeonato chileno.

Así llegan U. La Calera y U. Católica

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera viene de empatar ante D. Concepción por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica viene de vencer a Palestino en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 10 goles y 7 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. La Calera se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 14 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (13 PG – 3 PE – 7 PP).

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U. Católica protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Universidad de Chile, el clásico universitario. Este importante partido, cargado de historia, será el 1 de noviembre, a partir de las 17:15 (hora Argentina), en el estadio Claro Arena.

El encargado de impartir justicia en el partido será Cristián Garay Reyes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23 2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22 3 U. Católica 42 23 13 3 7 17 4 Everton 39 24 11 6 7 13 16 U. La Calera 18 24 4 6 14 -21

Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 26: vs Coquimbo Unido: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs Audax Italiano: 28 de octubre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Universidad de Chile: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Horario U. La Calera y U. Católica, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

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