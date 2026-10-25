Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Universidad de Chile quiere mantener su racha frente Everton

La previa del choque de Universidad de Chile ante Everton, a disputarse en el estadio el Teniente mañana desde las 18:00 horas. El árbitro será Franco Jimenez Lazo.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

A partir de las 18:00 horas, Universidad de Chile y Everton protagonizarán mañana su choque por la fecha 25 del campeonato chileno, en el estadio el Teniente.

Así llegan Universidad de Chile y Everton

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile viene de vencer a Ñublense con un marcador de 6-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 15.

Últimos resultados de Everton en partidos del campeonato chileno

Everton viene de derrotar a D. La Serena con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 12 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el segundo puesto con 45 puntos (13 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG – 6 PE – 7 PP).

Universidad de Chile enfrentará en la siguiente jornada a U. Católica, en lo que será una nueva edición del clásico universitario. El encuentro tendrá lugar en el estadio Claro Arena y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 17:15 (hora Argentina).

Franco Jimenez Lazo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
4 Everton 39 24 11 6 7 13
5 Palestino 37 24 11 4 9 3

Anuncios
Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs U. Católica: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Cobresal: 1 de noviembre – 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Horario Universidad de Chile y Everton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Brentford y Hull City igualan 1 a 1
4 minutos hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Genoa sigue arriba 1-0 frente a Venezia
4 minutos hace
EN VIVO: Newcastle United aumenta la distancia y marca el segundo en el estadio Selhurst Park
8 minutos hace
EN VIVO: Brentford y Hull City igualan 1 a 1
4 minutos hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Genoa sigue arriba 1-0 frente a Venezia
4 minutos hace
Anuncios
797187_0
EN VIVO: Ñublense y Coquimbo Unido están jugando por la fecha 25 del campeonato chileno: 0-0
adulto mayor 6
Rancagua fue sede de la gala artística «Personas Mayores en Movimiento» en la celebración del Mes del Adulto Mayor
Anuncios
carabineros chimbarongo 1
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios
Humano y máquina ante el futuro
¿Apocalipsis IA? La noticia es que el futuro todavía depende de nosotros
santacruz copiapo 1
Deportes Santa Cruz iguala ante Copiapó y queda a un paso de asegurar la permanencia
797188_0
Deportes Limache se enfrentará a U. Concepción por la fecha 25
Anuncios
san judas1
Malloa se prepara para celebrar su fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo
Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto
Un llamado a acompañar a los jóvenes para que vivan su fe y transformen el mundo
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 25 DE OCTUBRE
ohiggins cobresal 1
O’Higgins iguala ante Cobresal y deja escapar una victoria clave en casa
798311_2
A Cobreloa no le sobró nada, pero venció a Rangers por 1 a 0 con un gol agónico
798312_2
Santiago Wanderers celebra con un sufrido 2-1 ante Unión Española, gracias a un gol agónico
Anuncios
El miedo que provoca la Inteligencia Artificial (IA) tiene sus raíces en la figura del replicante, un robot o ser mecánico carente de una humanidad pero en cierto modo humano. Foto: Magnific-Freepik.
¿Por qué nos da miedo la inteligencia artificial? La historia detrás del nuevo monstruo tecnológico
DANZA 3
Danza regional celebró la historia y la identidad de Rancagua
Destrucción o invertir en adaptación
797184_2
Matías Marín anotó doblete en la victoria por 3 a 1 de D. La Serena sobre D. Concepción
Anuncios
EDITORIAL ok
Cuando sobra información, el periodismo importa más
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 24 DE OCTUBRE
laicos de rancagua
Laicos de Rancagua reflexionan sobre desafíos de la Iglesia
Vista de Pompeya, sepultada por la erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79. Foto Amalia González. EFE
Pompeya y Herculano: las nuevas pistas que cuestionan la fecha de la erupción del Vesubio
798315_2
Deportes Iquique le pasó por encima 4-1 a Magallanes
797186_2
Huachipato empató 1-1 en su visita a Audax Italiano
deportes rengo
Rengo y General Velásquez retoman la Segunda División con la misión de sumar
estudio2
Noticiero El Rancagüino TV, semana del 17 al 23 de octubre.