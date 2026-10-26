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CGE informa más 8 mil clientes sin energía en Requínoa tras paso de tornado por la comuna

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Esta tarde, a las 17:30 horas, se registró un tornado en la comuna de Requínoa, fenómeno de gran magnitud que alcanzó vientos de hasta 220 km/h, lo que impactó severamente el sistema eléctrico de la zona y afectó inicialmente a 8.046 clientes.

Ante esta emergencia, las brigadas de CGE se desplazaron de inmediato al lugar para evaluar los daños y trabajar de forma continua en la reposición del servicio resguardando la seguridad de la comunidad y los trabajadores. A las 19:00 horas se registran 6.680 clientes sin suministro.

Por otra parte, la empresa ha dispuesto la atención prioritaria para los clientes electrodependientes de la comuna, con especial atención en la entrega de generadores y combustible que permitan mantener con energía sus equipos médicos.

Durante esta emergencia CGE ha mantenido contacto permanente con las autoridades y la comunidad, para informar los avances en la reposición de suministro.

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