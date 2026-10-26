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Colegio Bellavista de Coya renueva patio preescolar con apoyo de empresa colaboradora de El Teniente

Trabajadores de la compañía Fe Grande, que desarrolla labores para la Gerencia de Proyectos de Codelco División El Teniente, junto a la comunidad educativa y el apoyo de la cuprífera, renovaron el espacio del establecimiento educativo, con mejoras en infraestructura y herramientas pedagógicas.

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Con un corte de cinta, la comunidad educativa del Colegio Bellavista de Coya celebró la renovación del patio de kínder, gracias a un voluntariado de la empresa Fe Grande, del Proyecto de Construcción y Montaje del “Tramo LM5 Línea de Conducción de Agua Río Blanco” de Codelco División El Teniente. Los trabajos se extendieron por un mes y medio, con un proyecto de mejoramiento de la infraestructura y herramientas pedagógicas del patio psicomotor y multisensorial.

Estas acciones surgieron desde el área de Sostenibilidad del contrato de la empresa Fe Grande, perteneciente al holding SalfaCorp, como parte de sus acciones de apoyo a las comunidades. La propuesta contó con el apoyo de sus áreas directivas y la participación activa de trabajadores y trabajadoras en su diseño, modelación digital y ejecución, con el propósito de habilitar un entorno más seguro y acogedor para el juego infantil.

Rodrigo Muñoz, gerente de proyecto y administrador de la obra, destacó que “sabemos que trabajar con las comunidades requiere confianza y para generarla buscamos hacer aportes que tengan un significado y un propósito más allá de lo económico, con un impacto social importante. En esta iniciativa, contamos con el apoyo de Codelco, que facilitó su desarrollo y participó del proceso”.

Las obras contemplaron la instalación de piso de caucho y pasto sintético, la pintura de muros interiores y exteriores, la renovación de la fachada y mejoras en la bajada de canaletas y los desagües. También se realizaron trabajos de mantención y recuperación de los juegos infantiles existentes y se incorporaron árboles nativos en un sector acondicionado con gravilla.

Rodrigo Bartolo, especialista en Sustentabilidad de Fe Grande, explicó que “cuando conocimos el patio, vimos una oportunidad para aportar desde nuestra experiencia en construcción y montaje. Queríamos generar un espacio más seguro y acogedor para los niños. Todas las partes interesadas se sumaron rápidamente y nos apoyaron, lo que permitió concretar esta iniciativa”.

El director del establecimiento educacional, Rodrigo Arredondo, valoró los resultados de la intervención y celebró que “hubo un cambio considerable en las condiciones del patio y en lo acogedor que resulta para los niños. Este es un espacio que ocupan todos los días y que ahora disfrutan mucho, porque ahora cuenta con superficies más adecuadas para el juego infantil”.

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Compromiso con el desarrollo territorial

El voluntariado se enmarca en las acciones de vinculación con las comunidades impulsadas por distintas empresas colaboradoras de División El Teniente, que han contribuido al desarrollo y calidad de vida de los territorios en distintos ámbitos. En este contexto, las mejoras buscan aportar en el fortalecimiento de relaciones de confianza y responsabilidad social en la operación del proyecto.

Alejandro Cornejo, director de Proyectos Aguas de la cuprífera, relevó que “estas acciones son importantes porque permiten visibilizar el aporte de la empresa en los territorios y refuerzan la identificación de las comunidades con Codelco El Teniente y la región. Además, permiten apoyar a las comunidades en tareas que los establecimientos no pueden realizar por sus propios medios”.

Finalmente, Jaime Aracena, administrador del contrato de la Gerencia de Proyectos de El Teniente, agregó que “valoramos que las empresas colaboradoras comprendan que una de las aristas fundamentales de nuestra labor es el vínculo con el entorno, las comunidades y la sustentabilidad. Genera mucha satisfacción ver que Fe Grande no solo viene a ejecutar un contrato, sino que también busca ser parte de una comunidad mucho más grande”.

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