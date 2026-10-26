Falleció Miguel Gutiérrez, histórico folclorista y fundador de Los Grillitos de Graneros

Graneros despide a uno de los nombres más estrechamente ligados a su historia cultural. Miguel Gutiérrez, destacado educador y folclorista, fundador de Los Grillitos de Graneros y del Conjunto Graneros, falleció durante la madrugada de este lunes mientras permanecía internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.

Su partida enluta a una comunidad en la que desarrolló una extensa trayectoria dedicada a la música, la educación y la preservación de las tradiciones chilenas. A través de su trabajo, contribuyó a que el folclore campesino encontrara un espacio permanente de transmisión entre generaciones y a que el nombre de Graneros trascendiera las fronteras de la comuna.

Una de sus principales obras fue la creación de Los Grillitos de Graneros, agrupación infantil que acercó a numerosos niños y niñas al canto, la música y las expresiones tradicionales del país. El proyecto se convirtió en una escuela de formación artística y folclórica, con presentaciones que llevaron su trabajo a distintos escenarios nacionales.

A esta labor se sumó el Conjunto Graneros, dedicado a interpretar y difundir la música tradicional de la zona central, con un repertorio vinculado a las raíces campesinas. Ambas agrupaciones expresaron una misma vocación: preservar el patrimonio cultural chileno y mantenerlo vivo entre las nuevas generaciones.

La educación fue otra dimensión fundamental de su aporte a la comuna. Como fundador del Colegio Graneros, impulsó un proyecto educativo que también reflejó su compromiso con la formación de niños y jóvenes y con la valoración de la cultura nacional.

Su trayectoria recibió reconocimientos en los ámbitos cultural y educativo, entre ellos el Premio a lo Chileno y una distinción a su trayectoria educacional entregada durante el Campeonato Nacional de Rodeo. En octubre de 2025, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados también le rindió homenaje por su contribución al folclore chileno.

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Sin embargo, su legado no se mide únicamente en premios o presentaciones. Para Graneros, su historia está vinculada a la formación de generaciones, a la difusión de sus tradiciones y a la construcción de una identidad cultural que encontró en la música y la educación dos de sus principales caminos.

Con su fallecimiento, la comuna pierde a uno de sus referentes culturales, un hombre que hizo del folclore una tarea de toda la vida y que contribuyó a mantener las raíces campesinas chilenas presentes en la formación de nuevas generaciones.

Los antecedentes sobre sus funerales serán informados oportunamente, una vez que sean confirmados.