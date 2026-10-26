Graneros decreta tres días de duelo por la partida de Miguel Gutiérrez fundador de Los Grillitos

Graneros tuvo un triste despertar este lunes. La comuna despide a uno de sus grandes referentes culturales, Miguel Gutiérrez Lazo, destacado educador, folclorista y compositor, quien falleció durante la madrugada mientras estaba internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en Santiago.

Su partida enluta a una comunidad que durante décadas encontró en su trabajo una forma de preservar sus raíces, transmitir las tradiciones campesinas y proyectar el nombre de Graneros a distintos escenarios de Chile y el extranjero.

Como fundador de Los Grillitos de Graneros, el Conjunto Graneros y el Colegio Graneros, dedicó su vida a la música, la educación y la formación de niños, niñas y jóvenes; es por esto y en señal de reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la identidad local, la Municipalidad de Graneros decretó tres días de duelo comunal, mientras las muestras de pesar comenzaron a multiplicarse entre agrupaciones folclóricas, autoridades, estudiantes y quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y aprender de su trabajo.

Una de las tantas presentaciones de Los Grillitos de Graneros en dependencias de Diario El Rancagüino.

UNA VIDA DEDICADA A LAS RAÍCES CHILENAS

La historia de Miguel Gutiérrez estuvo marcada por un inigualable amor por las tradiciones populares. Desde su infancia, vinculada a la sencillez y las costumbres del mundo campesino, fue construyendo una vocación que terminaría convirtiéndose en una misión de vida manteniendo vivo el folclore chileno y transmitirlo a las nuevas generaciones.

En 1966 fundó el Conjunto Graneros, agrupación dedicada a interpretar y difundir la música tradicional de la zona central. Dos años después, en 1968, dio vida a Los Grillitos de Graneros, proyecto infantil que acercó a generaciones de niños y niñas al canto, la cueca y las expresiones más representativas de la cultura nacional.

Ambas agrupaciones se transformaron en parte fundamental de su legado, con una historia de casi seis décadas que trascendió escenarios y fronteras. Más allá de las presentaciones y los reconocimientos, su mayor aporte estuvo en cada niño que aprendió una canción, en cada joven que encontró una vocación artística y en cada familia que descubrió, a través de su enseñanza, el valor de las tradiciones.

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Su trabajo como compositor también fue prolífico, ya que a lo largo de su trayectoria creó más de 400 canciones, contribuyendo a enriquecer el repertorio folclórico nacional y a mantener vigentes los sonidos y relatos de nuestra tierra.

EL MAESTRO QUE FORMÓ GENERACIONES

La educación fue otro de los pilares de su vida. Como fundador del Colegio Graneros, impulsó un proyecto formativo que reflejó su convicción de que la enseñanza debía ir de la mano con la identidad cultural y el reconocimiento de las raíces chilenas.

Su compromiso con el folclore también se extendió al ámbito nacional siendo uno de los impulsores de la declaración de la cueca como danza nacional y presidió la Federación Nacional de la Cueca, participando activamente en la promoción y defensa de una de las expresiones más representativas de la identidad chilena.

Su trayectoria recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio a lo Chileno y una distinción a su labor educacional durante el Campeonato Nacional de Rodeo. En octubre de 2025, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados también le rindió homenaje por su contribución al folclore chileno.

“TU MÚSICA JAMÁS DEJARÁ DE SONAR”

Una de las despedidas más emotivas llegó desde su Conjunto Graneros, donde lo reconocen además de fundador y director, como maestro, amigo y parte de su familia “Hoy despedimos a un hombre que entregó su vida a la cultura popular tradicional chilena, pero por sobre todo, a un ser humano extraordinario que nos enseñó el verdadero significado de la amistad, la perseverancia y el amor por nuestras raíces”, expresaron.

En su mensaje, destacaron que su legado se construyó mucho más allá de los escenarios y los aplausos, a través de los ensayos, los viajes, las canciones y las enseñanzas compartidas durante décadas “Querido tío Miguel, tu partida deja un silencio profundo, pero tu música jamás dejará de sonar. Vivirás en cada tonada, en cada cueca, en cada escenario y en cada generación que continúe cultivando las tradiciones que tanto amaste”, señalaron, comprometiéndose a mantener viva la obra que les confió.

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La Municipalidad de Graneros, por medio de su alcalde Marcelo Miñañir Matus y su concejo municipal también se sumaron a las muestras de pesar, expresando “Hoy Graneros despide con profundo dolor a don Miguel Gutiérrez Lazo, maestro, folclorista y uno de los hijos más queridos de nuestra comuna”. Agregando “Pero más allá de sus logros, don Miguel fue un vecino cercano, un profesor generoso y una voz que llevó el nombre de Graneros a todo Chile y al mundo. Muchos de nosotros aprendimos a bailar nuestra primera cueca gracias a él”.

Su partida fue lamentada, también, por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Tamara Jofré, que destacó su aporte al patrimonio cultural “En nombre de nuestra institución, hago llegar mis más sinceras condolencias a su familia, amistades, y a toda la comunidad cultural que hoy siente su partida. Que su música, su vocación educativa y su profundo amor por nuestras tradiciones permanezcan vivos en la memoria de nuestra región y de todas las generaciones que fueron inspiradas por su legado”.

El Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya, se sumó a las condolencias expresando “Su partida enluta no sólo a Graneros, sino también a toda nuestra Región de O’Higgins, que hoy despide a un hombre que dedicó su vida a la educación y al rescate de nuestras tradiciones”.

VELORIO EN LA CASA DE LA CUECA Y FUNERAL EN CODEGUA

Los restos de Miguel Gutiérrez Lazo están siendo velados en la Casa de la Cueca de Graneros, espacio vinculado a las tradiciones que marcaron su vida. Mientras que sus funerales se realizarán este martes 27 de octubre, a las 14 horas en la parroquia de Graneros, para posteriormente dirigirse hasta el cementerio de Codegua .

Con su muerte, Graneros pierde a uno de sus grandes impulsores culturales, pero su legado permanecerá en las guitarras, las cuecas, las canciones y en las generaciones que aprendieron de él que las tradiciones se recuerdan, se enseñan, se comparten y se mantienen vivas.

LA DISPUTA POR LAS MARCAS

El fallecimiento del folclorista y educador Miguel Gutiérrez Lazo se produce mientras permanecían en desarrollo controversias por el registro de nombres vinculados a su trayectoria artística y educacional, cuyos efectos deberán reevaluarse tras su muerte.

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Uno de los procedimientos tuvo un resultado favorable para el músico. Según informó su abogado, Carlos Muñoz, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) concedió a Gutiérrez el registro de la marca Los Grillitos por diez años. La disputa se originó luego de que su hija, Fabiola Gutiérrez Romero, solicitara registrar la misma denominación.

La defensa de Miguel Gutiérrez sostuvo que el nombre está asociado a su trabajo desde la creación del conjunto infantil en 1968 y que su inscripción por otra persona podría generar confusión sobre la identidad de la agrupación.

Sin embargo, Fabiola Gutiérrez rechazó públicamente que sus gestiones respondieran a una disputa familiar. En una declaración difundida antes del fallecimiento de su padre, afirmó que presentó las solicitudes de Los Grillitos y Conjunto Graneros como representante legal de ambas agrupaciones, con las que mantiene una vinculación de más de 30 años, y con el propósito de resguardar su legado artístico. También sostuvo que desconocía las solicitudes previas de su padre y que respetaría la decisión de la autoridad.

En el caso de Conjunto Graneros, la defensa de Miguel Gutiérrez presentó una oposición al registro solicitado por su hija, argumentando que la denominación estaba históricamente vinculada al folclorista. El procedimiento permanecía pendiente, según los antecedentes recabados para esta publicación.

La controversia también alcanzó a Colegio Graneros. En este caso, Miguel Gutiérrez, presentó una oposición a la solicitud de registro de la marca ingresada por su hija, invocando el uso histórico de la denominación y su vinculación con el establecimiento educacional.

Además, existe una querella presentada por Miguel Gutiérrez por administración desleal.

El fallecimiento del folclorista introduce un nuevo escenario jurídico. Los efectos sobre los derechos involucrados y la continuidad de los procedimientos deberán determinarse conforme a la normativa aplicable y a las resoluciones de INAPI.