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Hijos de tenientinos destacan como equipo en torneo nacional de natación

El Club Grow, que entrena en el Polideportivo del Estadio Codelco El Teniente, participó en el Torneo Ñielol sin Fronteras en Temuco, donde obtuvieron cuatro preseas en la primera competencia a la que asisten como delegación.

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Tras años de trabajo y aprendizaje, las profesoras del Taller de Natación del Polideportivo del Estadio Codelco El Teniente vieron en sus alumnos y alumnas las capacidades necesarias para dar el siguiente paso en la instrucción en natación y comenzar a participar en competencias. A esta idea, se sumaron con aún más motivación los apoderados y el centenar de niños, niñas y adolescentes que participan del Taller.

De esta forma, nació la idea de dar vida al Club de Natación Grow, conformado por hijos e hijas de trabajadores de Codelco División El Teniente, que son parte del taller en los niveles inicial, medio, avanzado y selección. Así, fueron doce los seleccionados para participar en el torneo Ñielol sin Fronteras, realizado en Temuco, en el Polideportivo Rufino Bernedo.

Andrea Orellana, profesora de Natación, explicó que la formación competitiva inició hace casi tres años “enseñando reglas de competencias y distintos estilos de nado, para que pudieran medirse ante otras escuelas. Los resultados son gratificantes, significa que estamos haciendo un buen trabajo y como dice el nombre del Club que estamos formando, Grow, estamos creciendo cada día”.

Más allá de la piscina

En el evento realizado en la capital regional de la Araucanía, participaron doce alumnos. Gaspar Helvia, obtuvo el primer lugar en los 50 metros libres y la segunda posición en los 50 metros pecho, al igual que en los 50 metros mariposa. Gaspar, de tan solo nueve años, participa hace tres años en el taller y destacó el ambiente generado por las profesoras en sus clases.

Su orgullosa madre, Yohana Cárdenas, valoró que participar de este taller ha sido un apoyo para Gaspar en otros ámbitos de la vida. “Él es muy inquieto, pero acá vimos un cambio en cuanto a la disciplina, perseverancia. Venir a entrenar tres veces a la semana se ha convertido en su vida. Las profesoras, además, les enseñan valores por lo que ha sido una experiencia enriquecedora para él y para nosotros”, indicó.

Sofía Zavala, por su parte, obtuvo el tercer lugar en los 400 metros libres. Ella ingresó al taller hace seis meses, luego de superar un cáncer de mandíbula: “Me gusta venir porque, pese a llevar poco tiempo, mis compañeros me han acogido muy bien. Las profesoras han sido muy dedicadas. Lo que más me gusta de venir a entrenar es que es entretenido estar en el agua”.

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Para su padre, Jesús Zavala, mantenedor experto mecánico en la mina Diablo Regimiento de División El Teniente, esta experiencia ha sido enriquecedora puesto que, según explica, “tras haber estado mucho tiempo aislada por su tratamiento, los compañeros la fueron integrando de buena forma. Es un grupo muy unido y en la competencia tuvieron ese apoyo y compañía de las profesoras”.

“Mi hija pide venir, no hay que obligarla, nace de ella. Eso dice que es un grupo muy bueno y profesionales destacadas para estar con los niños. En la competencia, el corazón está a mil, recordando lo que pasamos el año pasado. Solo estoy agradecido de Codelco y el Polideportivo por esta oportunidad para mi hija”, concluyó el padre de Sofía.

Un espacio para el deporte

Si bien el club nació en las instalaciones del Polideportivo del Estadio Codelco El Teniente, fue la motivación de apoderados, profesoras y alumnos lo que los llevó a conformar el equipo. En ese sentido, Adolfo Brito, jefe de Unidad de Mantención y Construcción de la Gerencia de Servicios de División El Teniente, explicó que la importancia de este taller es “incentivar a niños y adolescentes a practicar deportes aprovechando   nuestras instalaciones de primer nivel. Esto implica inculcar la sana competencia, la representación de nuestra compañía y el apoyo a las familias”.


Crédito Fotografías: Estudio Divino Tesoro

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