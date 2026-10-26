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HORÓSCOPO DEL LUNES 26 DE OCTUBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).
Atraviesas un buen momento para viajar, ampliar estudios e incluso, abandonar todo aquello que pueda perjudicarte o simplemente no sea positivo para ti. Aunque la vida nos brinda un montón de oportunidades, no siempre se sabe elegir correctamente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Tras un tiempo marcado por la severa influencia de Saturno, el alejamiento del planeta de los anillos deja clara la idea de ruptura, lo que verá reflejado, como no podía ser menos, en los asuntos sentimentales, donde habrá cambios.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Jornada especialmente proclive para conocer a gente diferente, que te abrirán una baraja de posibilidades profesionales y personales. Tu imagen saldrá reforzada si actúas inteligentemente frente una persona que quiere rebatir todos tus argumentos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Tendencia polemizar más de lo debido con las personas de tu entorno laboral. Seguramente no descansas demasiado y la toma de decisiones acentúa tu estrés; trata de controlarte antes de que la situación se torne insostenible.

LEO (23 julio-22 agosto).
En el trabajo habrá mucho movimiento, aunque, sin embargo, las cosas no fluirán como deberían. Puede surgir un nuevo negocio que te interesará; contarás con la ayuda de un socio también interesa. Te sobrará la vitalidad esta semana.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Algo en tu interior te dice que las cosas no van bien en el amor. Tienes un nudo dentro de ti y quieres actuar antes de que sea más fuerte. Las consecuencias al desatarlo van a ser las mismas, pero puede que la solución esté más cerca.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
La posibilidad de cambiar de trabajo ronda por tu mente desde hace mucho tiempo y hoy puede ser el día adecuado para tomar una decisión al respecto. Contactarás con gente a la que puedes pedirle opinión en este sentido, pero no recibirás respuestas del todo lo claras.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Disfrutarás mucho haciendo todo tipo de planes de futuro con la persona amada, a pesar de los recelos que te genera la relación. Tendrás que poner mucho de tu parte para que estos proyectos lleguen a buen puerto. Buen momento para empezar a ahorrar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Saldrás beneficiado ante alguna disputa en el trabajo ya que últimamente, todo lo relacionado con lo profesional te favorece. Continuará así una racha de buena estrella que también te afectará a nivel personal y sentimental. Vigila tus dietas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Pondrás todo tu empeño en alcanzar la máxima eficiencia, en superarte. Tu sensibilidad, especialmente activa en estos días, hará que te sientas inclinado a participar en proyectos caritativos o de apoyo a los demás.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Aparecerán problemas que afectarán directamente a tu trabajo y marcarán tu lento transcurrir del día. Aunque la jornada será tediosa en lo profesional, tus relaciones sentimentales serán muy ventajosas y darás un paso de suma importancia para la pareja.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).
Si ya tienes pareja, puedes verte en la disyuntiva de pasar página si ésta no se amolda a tus nuevas necesidades, pero si estás libre puedes vivir algunos de los mejores momentos de tu vida en esa búsqueda de la persona que colme tus expectativas.

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