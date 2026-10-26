Incendio destruyó una vivienda en Pichilemu dejando a tres lesionados y tres damnificados

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Una vivienda completamente destruida y tres personas lesionadas de diversa consideración dejó un incendio estructural registrado en la comuna de Pichilemu, emergencia que, según los primeros antecedentes, se habría originado a raíz de una explosión por gas.

El hecho ocurrió en la ruta I-502, sector Anulen, hasta donde concurrió personal del Cuerpo de Bomberos de Pichilemu tras recibir el llamado de emergencia.

Al llegar al lugar, los equipos de Bomberos constataron que una vivienda había resultado totalmente destruida por la acción del fuego. Producto de la emergencia, tres personas resultaron damnificadas y otras tres sufrieron lesiones de diversa consideración. De acuerdo con los antecedentes entregados, los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital de Santa Cruz en móviles del SAMU.

Bomberos trabajó intensamente en el lugar para controlar la emergencia y evitar su propagación. Si bien la causa preliminar estaría relacionada con una explosión por gas, el origen exacto del incidente continúa investigación. En tanto, las personas damnificadas recibirían la ayuda de emergencia más inmediata.