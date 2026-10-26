La fragilidad de la tierra

Octubre ha sido un mes implacable para el campo de la zona central, en especial para la región de O’Higgins. Episodios inusuales de granizadas torrenciales y precipitaciones fuera de temporada, asociados a la persistencia del fenómeno de El Niño, han encendido las alarmas en el sector agrícola, configurando lo que expertos e investigadores perfilan como el octubre más lluvioso registrado en el último siglo.

La severidad de este fenómeno radica en su alta impredecibilidad y violencia localizada. En la fruticultura, los huertos de cerezos en plena etapa de desarrollo vieron cómo el impacto directo del granizo dejó hendiduras y partiduras en la fruta ya cuajada, abriendo el paso a enfermedades fúngicas y provocando que rendimientos esperados de 15.000 kilos por hectárea se desplomaran a escasos 3.000 o 4.000 kilos en las áreas más castigadas.

En la horticultura, la saturación hídrica en suelos pesados de sectores del valle central provocó asfixia radicular en cebollas, mientras que el anegamiento en otros retrasó las siembras de maíz.

Esta contingencia primaveral se suma a las severas heladas de agosto que golpearon a los huertos de paltos Hass en Peumo y Pichidegua, obligando a los productores a realizar podas de renovación profunda o a evaluar la reconversión hacia especies más tolerantes al frío como los cítricos.

Como paradoja climática, las lluvias cálidas con alta isoterma aceleraron el derretimiento de la nieve cordillerana, sembrando incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para los meses estivales.

Este complejo panorama expone una tensión económica que va más allá de la inclemencia meteorológica. Los agricultores deben afrontar estas pérdidas en un contexto de alzas continuas en insumos clave —como fertilizantes y combustibles— y ante la preocupación legislativa por reducciones en los presupuestos destinados al fomento del desarrollo rural. Aunque instrumentos como los seguros agrícolas subsidiados por el Estado mediante Agroseguros e INDAP han entregado indemnizaciones relevantes para sostener la continuidad productiva, el segmento de medianos productores requiere apoyos específicos, como créditos blandos y renegociaciones bancarias, para evitar el endeudamiento crítico.

Reconocer, como han señalado autoridades del agro, que «nuestra agricultura es muy resiliente, pero no estamos preparados para el granizo», obliga a asumir los límites del esfuerzo individual frente a fenómenos extremos.

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Frente a la variabilidad del clima, la respuesta del sector no puede limitarse al auxilio posterior. La histórica resiliencia campesina resulta insuficiente sin un acompañamiento institucional que integre gestión del riesgo, infraestructura adecuada e innovación tecnológica. Proyectos como la instalación de cámaras de simulación agroclimática y el uso de inteligencia artificial para la gestión agrícola, impulsados por la Universidad de O’Higgins, demuestran que la investigación científica local es una herramienta indispensable para prever impactos y optimizar recursos.

Octubre nos deja una lección urgente: proteger el agro requiere transitar del auxilio ante la emergencia a una estrategia integral de adaptación que resguarde la seguridad alimentaria y el sustento de nuestras zonas rurales.