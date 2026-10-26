Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

La fragilidad de la tierra

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Octubre ha sido un mes implacable para el campo de la zona central, en especial para la región de O’Higgins. Episodios inusuales de granizadas torrenciales y precipitaciones fuera de temporada, asociados a la persistencia del fenómeno de El Niño, han encendido las alarmas en el sector agrícola, configurando lo que expertos e investigadores perfilan como el octubre más lluvioso registrado en el último siglo.

La severidad de este fenómeno radica en su alta impredecibilidad y violencia localizada. En la fruticultura, los huertos de cerezos en plena etapa de desarrollo vieron cómo el impacto directo del granizo dejó hendiduras y partiduras en la fruta ya cuajada, abriendo el paso a enfermedades fúngicas y provocando que rendimientos esperados de 15.000 kilos por hectárea se desplomaran a escasos 3.000 o 4.000 kilos en las áreas más castigadas.

En la horticultura, la saturación hídrica en suelos pesados de sectores del valle central provocó asfixia radicular en cebollas, mientras que el anegamiento en otros retrasó las siembras de maíz.

Esta contingencia primaveral se suma a las severas heladas de agosto que golpearon a los huertos de paltos Hass en Peumo y Pichidegua, obligando a los productores a realizar podas de renovación profunda o a evaluar la reconversión hacia especies más tolerantes al frío como los cítricos.

Como paradoja climática, las lluvias cálidas con alta isoterma aceleraron el derretimiento de la nieve cordillerana, sembrando incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para los meses estivales.

Este complejo panorama expone una tensión económica que va más allá de la inclemencia meteorológica. Los agricultores deben afrontar estas pérdidas en un contexto de alzas continuas en insumos clave —como fertilizantes y combustibles— y ante la preocupación legislativa por reducciones en los presupuestos destinados al fomento del desarrollo rural. Aunque instrumentos como los seguros agrícolas subsidiados por el Estado mediante Agroseguros e INDAP han entregado indemnizaciones relevantes para sostener la continuidad productiva, el segmento de medianos productores requiere apoyos específicos, como créditos blandos y renegociaciones bancarias, para evitar el endeudamiento crítico.

Reconocer, como han señalado autoridades del agro, que «nuestra agricultura es muy resiliente, pero no estamos preparados para el granizo», obliga a asumir los límites del esfuerzo individual frente a fenómenos extremos.

Anuncios

Frente a la variabilidad del clima, la respuesta del sector no puede limitarse al auxilio posterior. La histórica resiliencia campesina resulta insuficiente sin un acompañamiento institucional que integre gestión del riesgo, infraestructura adecuada e innovación tecnológica. Proyectos como la instalación de cámaras de simulación agroclimática y el uso de inteligencia artificial para la gestión agrícola, impulsados por la Universidad de O’Higgins, demuestran que la investigación científica local es una herramienta indispensable para prever impactos y optimizar recursos.

Octubre nos deja una lección urgente: proteger el agro requiere transitar del auxilio ante la emergencia a una estrategia integral de adaptación que resguarde la seguridad alimentaria y el sustento de nuestras zonas rurales.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Atlético Tucumán y Platense definen al finalista del torneo
1 minuto hace
Fluminense quiere cortar su racha negativa frente a Internacional
18 minutos hace
Santos y Palmeiras se verán las caras en el clásico «da Saudade»
20 minutos hace
Atlético Tucumán y Platense definen al finalista del torneo
1 minuto hace
Fluminense quiere cortar su racha negativa frente a Internacional
18 minutos hace
Anuncios
Miguel Gutiérrez, folclorista y fundador de Los Grillitos de Graneros junto a dos de sus hijos, Azucena y Jose Miguel
Falleció Miguel Gutiérrez, histórico folclorista y fundador de Los Grillitos de Graneros
797175_0
U. Católica y Audax Italiano se encuentran en la fecha 24
Anuncios
gonzalo valdes UNAB
¿Dónde están los generales?
797182_0
Universidad de Chile quiere mantener su racha frente Everton
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 26 DE OCTUBRE
797188_2
U. Concepción sufrió una derrota por 1-0 ante Deportes Limache con el gol de penal de Daniel Castro
Anuncios
797183_2
U. La Calera lo dio vuelta ante U. Católica y venció por 3 a 1
798310_2
San Marcos se lo dio vuelta a Deportes Temuco y le ganó 2 a 1
CORRIDA 1
Cerca de 10 mil personas participaron en la quinta Corrida UOH 2026
sentido transito pichilemu 1
Pichilemu: Nuevo sentido de tránsito en pasaje El Delfín de Playa Hermosa
visita tribunales 1
Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua visita tribunales de Peumo y San Vicente de Tagua Tagua
adulto mayor 6
Rancagua fue sede de la gala artística «Personas Mayores en Movimiento» en la celebración del Mes del Adulto Mayor
Anuncios