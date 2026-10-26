Liga de Primera: Universidad de Chile goleó a Everton en El Teniente

Este lunes Universidad de Chile venció por 4-1 a Everton en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un encuentro válido por la fecha 25 de la Liga de Primera. Los azules se impusieron con una destacada actuación de Eduardo Vargas, quien anotó tres goles en el compromiso.

El delantero abrió la cuenta a los 30 minutos y volvió a marcar en el cuarto minuto de descuento del primer tiempo. En el complemento, Agustín Arce amplió la ventaja a los 57’, mientras que Vargas selló su triplete a los 81’. Maximiliano Guerrero participó con asistencias en las tres primeras conquistas del conjunto universitario.

El descuento para el cuadro viñamarino llegó a los 80 minutos, mediante Cristian Palacios. Sin embargo, Everton sufrió un nuevo revés a los 85’, cuando Lucas Soto fue expulsado tras una intervención del VAR, por lo que debió afrontar los minutos finales con diez jugadores.

Con este resultado, Universidad de Chile volvió a ganar en El Teniente por la Liga de Primera y alcanzó los 48 puntos, manteniéndose en el segundo lugar de la tabla de posiciones. La victoria estuvo marcada por la eficacia ofensiva de Vargas, quien se convirtió en la figura del encuentro con sus tres anotaciones.

Foto: Marco Lara/El Racagüino. Foto: Marco Lara/El Racagüino. Foto: Marco Lara/El Racagüino. Más de 7 mil espectadores acudieron al partido. Foto: Marco Lara/El Racagüino. Foto: Marco Lara/El Racagüino.

Ficha de partido

Universidad de Chile (4): Gabriel Castellón, Igor Lichnovsky, Marcelo Morales (63′, Nicolás Fernández), Matías Zaldivia (62′, Fabián Hormazabal), Nicolás Ramírez, Agustín Arce (81′, Marcelo Díaz), Charles Aránguiz (63′, Lucas Barrera), Ignacio Vásquez (73′, Octavio Rivero), Tobías Reinhart, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero. DT: Fernando Gago.

Everton (1): Ignacio González, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (59′, Braian Martínez), Valentín Vidal (59′, Hugo Magallanes), Alan Medina, Benjamín Berríos, Joaquín Moya (75′, Gustavo Charrupi), Lucas Soto, Emiliano Ramos, Julián Alfaro (75′, Cristian Palacios), Nicolás Montiel (44′, Josué Ovalle). DT: Walter Robonetto.

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Árbitros: Franco Jiménez, Alejandro Molina, Gabriel Ureta, Francisco Gaggero.

VAR: José Cabero, Manuel Marín.

Amonestados: Moya, Alfaro (EVE).

Expulsado: 85′, Lucas Soto (EVE).

Goles: 1-0, 29′, Vargas; 2-0, 45’+4′, Vargas; 3-0, 57′, Arce; 3-1, 80′, Palacios; 4-1, 81′, Vargas.

Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua.

Público: 7.474 espectadores.