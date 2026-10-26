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Los violentos o los valientes

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Desde el 11 de marzo de 2022 estuvieron dormidos. Mientras el inquilino de La Moneda era uno de los suyos fueron los más obedientes de la fila, formaditos y peinaditos. Las prometidas grandes alamedas parece que las habían concesionado, porque las abandonaron. La idea de derechos sociales pendientes la guardaron en algún cajón y las “demandas permanentes” como infraestructura o calidad de la educación derechamente se olvidaron. El vidrio quebrado o el pupitre cojo se arregló por arte de magia. Así fue el comportamiento de la izquierda estudiantil durante el gobierno anterior que, sin embargo, desde marzo pasado a la fecha intenta dar manotazos de ahogado, organizando manifestaciones carentes de realidad social, no porque no existan demandas –el que busca siempre encuentra– sino porque el gobierno no les ha tocado ningún derecho que dicen necesitar.

Hace algunas semanas convocaron a paro nacional con la excusa de que la ley de presupuesto nacional presentada el miércoles por el Ejecutivo traería el infierno de Dante a Chile y sus derechos –consagrados por ley, por cierto– serían recortados. Nada más alejado de la realidad, nada de eso se anunció. Por otro lado, la sola idea de paro nacional resulta infructuosa (y anacrónica) para los tiempos que corren, en donde las masas sociales no existen, solo grupúsculos de interés y presión.

A esos mismos grupos los vimos el primer jueves de este mes en la Alameda de Santiago, con una vitalidad impresionante, paralizando la ciudad. Por si eso fuera poco, con palos, piedras e incluso bencina fueron recibidos los estudiantes de los movimientos Solidaridad y Gremial UC que se manifestaban pacíficamente frente a la Casa Central, en rechazo al paro convocado por la Confech, la CUT y el Colegio de Profesores.

El violento despertar de estas organizaciones, que durante los últimos cuatro años estuvieron tan desaparecidas que casi amerita una denuncia por presunta desgracia, nos muestra una vez más la cara más agresiva y cobarde de la política. Y no se trata solo de condenar la violencia con la frase de “venga de donde venga” sino de asumir que en Chile tenemos grupos que no solo buscan la aniquilación física del adversario sino también la anulación moral e intelectual. Tenemos en Chile jóvenes que buscan eso como medio y fin, grupos amparados por adultos que lo promueven, partidos políticos que guardan silencio y los utilizan, colegios cooptados, profesores amenazados; y no hacemos nada por remediarlo, solo dejamos que pase la coyuntura en X e Instagram.

Si este es el tono con que una parte de la juventud pretende influir en el país, habrá que abrirles espacio a otros jóvenes: a quienes son capaces de plantarse pacíficamente a defender lo que piensan y de levantar banderas de demandas sociales que superan los beneficios personales, a quienes prefieren argumentar antes que paralizar, a quienes no quieren ver más un Chile detenido y a quienes tienen la valentía de conversar con el que piensa distinto. Esos son los valientes.

José Manuel Cuadro

América Castillo

Investigadores Instituto Libertad

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