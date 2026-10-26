Productores de paltas aprenden técnicas para enfrentar los daños de las heladas

Las intensas heladas registradas durante agosto dejaron consecuencias en los huertos de paltos de la región de O’Higgins, poniendo a prueba la capacidad de recuperación de los productores y abriendo interrogantes sobre la continuidad de este cultivo en las zonas más expuestas al frío. Frente a este escenario, agricultores de distintas comunas participaron en dos jornadas de capacitación y asesoría técnica realizadas en Peumo y Pichidegua, con el propósito de conocer alternativas para recuperar sus plantaciones y enfrentar los desafíos climáticos.

La iniciativa fue organizada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a través del Programa de Asesoría Especialista y Gestor Comercial, y estuvo a cargo del ingeniero agrónomo y académico Ricardo Cautín Morales, quien entregó recomendaciones para el manejo de los árboles afectados y orientaciones sobre las decisiones que deberán adoptar los agricultores en sus predios.

Durante la primera jornada, el seremi de Agricultura, Carlos Valdés, y el director regional (s) de INDAP, Humphrey Crawford, destacaron la importancia de acercar conocimientos especializados a los productores, especialmente en un contexto marcado por eventos climáticos que amenazan la productividad agrícola.

“Esta capacitación forma parte de la Mesa Regional de Coordinación por Heladas que instauramos en agosto y cuya finalidad es analizar el escenario agroclimático actual, coordinar acciones preventivas y fortalecer el trabajo conjunto entre los municipios, los equipos PRODESAL y los servicios del agro. Sabemos que los productores de palta se vieron fuertemente afectados por las bajas temperaturas y por eso esta capacitación busca transformarse en una herramienta de apoyo para ellos, entregándoles conocimientos y orientaciones”, explicó el seremi Valdés.

Por su parte, Crawford señaló que INDAP buscó poner a disposición de los agricultores la información técnica necesaria para enfrentar la contingencia. “Esto no es la solución definitiva, pero les va a entregar herramientas para abordar el manejo agronómico de sus huertos. Lo importante es que cada agricultor pueda tomar decisiones de manera autónoma, apoyado por los equipos técnicos y considerando la realidad particular de su campo”, puntualizó.

Evaluar el clima y decidir qué hacer con los huertos

Uno de los principales llamados del especialista Ricardo Cautín fue a mirar el futuro de la producción de paltas más allá de la emergencia actual. A su juicio, antes de invertir recursos en recuperar los árboles dañados, es fundamental determinar si las condiciones climáticas del predio permiten mantener este cultivo a largo plazo. “Lo primero que hay que evaluar es el clima, ver si las condiciones climáticas permiten continuar con el cultivo de paltos”, sostuvo el académico.

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En ese análisis, explicó que existen alternativas productivas que podrían adaptarse mejor a sectores donde las bajas temperaturas se han convertido en una dificultad recurrente. Entre ellas mencionó los cítricos, particularmente las naranjas, que presentan una mayor tolerancia al frío, además de variedades de palta que podrían responder mejor a estas condiciones, como la negra de La Cruz.

Respecto de la variedad Hass, el especialista advirtió que las dificultades no se limitan a las heladas de agosto, sino que forman parte de un escenario que se viene arrastrando durante varias temporadas. “Hemos observado que las condiciones de los últimos cinco años han sido muy complejas para la variedad Hass. Entonces, la primera pregunta es si realmente existen posibilidades de continuar”, planteó.

Cautín precisó que aquellos productores cuyos terrenos presenten mejores condiciones de abrigo podrían mantener opciones de recuperación. En esos casos, recomendó avanzar hacia una reconversión del sistema productivo, con árboles más bajos, estructuras más fáciles de manejar y especial atención al desarrollo de las raíces. “Los árboles no deberían superar los cuatro metros o cuatro metros y medio de altura”, indicó, explicando que esta medida permitiría facilitar las labores de manejo y adaptar las plantaciones a las condiciones de cada predio.

Agricultores de O’Higgins participaron en una capacitación especializada para aprender técnicas de recuperación de huertos de paltos afectados por las heladas.

Podas y manejo de los árboles dañados

Otro de los aspectos abordados durante las jornadas fue determinar la profundidad de los daños provocados por las heladas antes de intervenir los árboles. Según el académico, conocer el estado de la madera es clave para definir las podas de renovación y favorecer la recuperación de los ejemplares afectados. “Hay que cortar hasta encontrar madera sana. La profundidad de la poda dependerá de la intensidad del daño que presente cada árbol”, explicó.

El especialista también destacó la conveniencia de generar espacios en el follaje para que la luz solar pueda ingresar al interior de la copa. Esta técnica permite mantener activas las hojas internas, favorece la fotosíntesis y facilita el trabajo de las abejas. De acuerdo con Cautín, abrir el follaje también puede contribuir a compensar parte de los efectos de la radiación solar sobre las hojas más expuestas, al permitir que otras zonas del árbol continúen desarrollando su actividad.

La capacitación concluyó con una actividad práctica en el predio del agricultor Felipe Valdés Castro en Pichidegua, donde los participantes pudieron observar las recomendaciones en terreno, resolver dudas y conocer alternativas para el manejo de sus plantaciones.

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Al proyectar el futuro de la producción de paltas en O’Higgins, el académico insistió en que no existe una única respuesta para todos los agricultores. Mientras algunos podrían enfrentar dificultades para recuperar sus huertos, otros tendrían posibilidades de continuar si sus terrenos ofrecen condiciones favorables. “Este no es un problema exclusivo de este año, sino una situación que se arrastra desde hace al menos cinco temporadas. Hay productores que probablemente no lograrán recuperarse, pero quienes tengan condiciones favorables podrían mantener opciones productivas. Lo importante es evaluar caso a caso, porque está claro que no todos los predios presentan la misma realidad”, concluyó.