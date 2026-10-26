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Rengo pierde el invicto en la liguilla, pero sigue muy lejos del descenso

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El líder de la liguilla por la permanencia en la Segunda División, Deportes Rengo, cayó por 5-1 frente a Lota Schwager por la fecha 9.

Los oro y cielo, líderes del grupo con 17 unidades, están muy lejos del descenso, a escasos puntos de confirmar su presencia en el 2027, pero no querían caer ya que la meta era terminar invictos en esta etapa.

En este encuentro, disputado en el estadio Federico Schwager de Coronel, el conjunto local abrió la cuenta rápidamente. En el 5′, el defensor Cristóbal Vergara puso el 1-0, y 10′ después, con un penal, Sebastián Torres dejó el 2-0. Y, para cerrar la primera parte, Pablo Chandía (39′), estableció el parcial 3-0.

En el segundo tiempo, Lota siguió insistiendo y en el 59′ y 85′, Lucas Quiroga, puso el 5-0 en el tanteador. Finalmente, en el 88′, Matías Navarrete colocó el tanto del honor para Rengo cerrando el partido con el 5-1 definitivo.

Hay que consignar que, en este juego, el conjunto oro y cielo culminó con 10 elementos tras la expulsión de Zederick Vega (45′).

Cuatro partidos le restan al equipo de Víctor Fuentes que, con 17 unidades, sigue en la cima de esta liguilla, 9 puntos por sobre el segundo descenso (Provincial Ovalle, 8) y restando cinco fechas por disputar.

Los mineros del carbón golearon a Deportes Rengo en Coronel. Foto: Lota Schwager.

Ficha del partido

Lota Schwager (5): Gabriel Fuentes, Claudio Jopia, Cristóbal Vergara, Diego Torres (77′, Gianfranco Hernández), Juan Contreras (57′, Leonardo Povea), Juan Reyes, Gerardo Navarrete (57′, Lucas Quiroga), Sebastián Torres, Cristofer Salas, Pablo Chandía (73′, Fabián Neira), Sebastián Torres Sepúlveda (73′, Felipe Ortíz). DT: Renato Ramos.

Deportes Rengo (1): Federico Molina, Javier Herrera, Kevin Serrano, Matías Navarrete, Darío Lazo (61′, Daniel Cordero), Matías Recabal (46′, José Basualto), Michel Quezada, Nicolás Basaure (78′, David Franco), David Salazar (61′, Lucas Fierro), Matías Meneses (46′, Jeckar Amaya), Zederick Vega. DT: Víctor Fuentes.

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Árbitros: Manuel Vergara, Víctor Pasmiño, Felipe Canío, Matías Valenzuela.
Amonestados: Navarrete (LOT); Serrano, Quezada (REN).
Expulsado: 45’+2′, Zederick Vaga (REN).
Goles: 1-0, 5′, Vergara; 2-0, 15′, Torres (P); 3-0, 39′, Chandía; 4-0, 59′, Quiroga; 5-0, 85′, Quiroga; 5-1, 88′, Navarrete.
Estadio: Federico Schwager, Coronel.
Público: 1.042 espectadores.

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